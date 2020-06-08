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雲林縣議員質詢警方SOP　分局粉絲專頁遭網友謾罵「沒有法學素養」

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▲縣議員蔡孟真今日再度在議會質詢指出，難道民代不能對縣警局治安問題提出質詢，一問就說是抹黑，發動網軍做人身攻擊，要求雲林縣警察局長顏旺盛調查，並公開道歉。（圖／記者李政遠翻攝）

▲縣議員蔡孟真今日再度在議會質詢指出，難道民代不能對縣警局治安問題提出質詢，一問就說是抹黑，發動網軍做人身攻擊，要求雲林縣警察局長顏旺盛調查，並公開道歉。（圖／記者李政遠攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣議員蔡孟真於雲林縣議會第十三屆第三次定期總質詢，5日針對雲林縣治安問題對雲林縣警察局提出，北港警分局一天發生三起聚眾鬥毆事件，針對警方是否有包庇、縱放嫌疑如何處置，並要求警局調查提出書面報告。縣議員議會質詢後，警分局粉絲專頁，出現有警務人員、網友留言指「面對沒有法學素養的民代，兄弟們只能忍耐」。

縣議員蔡孟真8日再度在議會質詢指出，難道民代不能對縣警局治安問題提出質詢，一問就說是抹黑，發動網軍做人身攻擊，要求雲林縣警察局調查，並公開道歉。

▲縣議員蔡孟真今日再度在議會質詢指出，難道民代不能對縣警局治安問題提出質詢，一問就說是抹黑，發動網軍做人身攻擊，要求雲林縣警察局長顏旺盛調查，並公開道歉。（圖／記者李政遠翻攝）

▲北港警分局將整個事件處理始末內容，張貼在分局粉絲專頁，有警務人員、網友分享及留言，留言指「分局長遭抹黑」、「面對沒有法學素養的民代，兄弟們只能忍耐」等言詞，引起縣議員不滿。（圖／記者李政遠翻攝，下同）

蔡孟真5日在雲林縣議會總質詢時指出，北港區連續發生多起刑事案件，警方處理案件的標準為何？是否有雙重標準？處理SOP是否有依照法定程序去處理，民眾投訴警方處理兩案時有發生縱放現行犯，是否有保庇或者有瀆職的嫌疑，請北港分局局長王立德回覆與說明，並要求整個事件調查結果報告以書面回覆。

北港警分局將整個事件處理始末內容，張貼在分局粉絲專頁，有警務人員、網友分享及留言，留言指「分局長遭抹黑」、「面對沒有法學素養的民代，兄弟們只能忍耐」等言詞，引起縣議員不滿；蔡孟真說，縣議員在議會行使議員職權提出質詢，要求縣警察局調查，調查報告還沒出爐，就在北港分局網頁，放上一個說明，疑似發動網軍對他發言帶風向，疑似讓發動網軍對她攻擊，這是非常糟糕的行為。

▲縣議員蔡孟真今日再度在議會質詢指出，難道民代不能對縣警局治安問題提出質詢，一問就說是抹黑，發動網軍做人身攻擊，要求雲林縣警察局長顏旺盛調查，並公開道歉。（圖／記者李政遠翻攝）

蔡孟真在議會質詢雲林縣警察局長顏旺盛是誰下令，他與團隊質詢前均經過相關驗證調查，才提出質詢，從不濫用言論免責權，她在5日提出要求以書面回覆，分局卻在隔日於官網發布事件的說明，整個調查報告還沒出爐，警方用這種方式說明，並要求警察眷屬、警友會大力分享及按讚，連LINE群組都有，質詢分局長是否叫抹黑，還有假帳號，警察局這個執法機關到底有沒有網軍，警政系統爛到這種地步，局長是不是要負責任，到底想幹甚麼。

雲林縣警察局長顏旺盛答覆，北港警分局貼文說明係針對媒體報導詢問提出說明，沒有人下令，是官網管理人將新聞稿即時訊息PO上官網，警察局絕對沒有網軍，這些粉絲專頁是前警政署長陳國恩時建立大力推廣，每個分局都又大約有1萬至1萬5千人的粉絲，北港分局粉專警員約2百人，基本上其粉絲來去各方，有很多留言並非是警務人員，如議員認為名譽受損，議員可以提告。

▲縣議員蔡孟真今日再度在議會質詢指出，難道民代不能對縣警局治安問題提出質詢，一問就說是抹黑，發動網軍做人身攻擊，要求雲林縣警察局長顏旺盛調查，並公開道歉。（圖／記者李政遠翻攝）

▲北港警分局將整個事件處理始末內容，張貼在分局粉絲專頁，有警務人員、網友分享及留言，留言指「分局長遭抹黑」」等言詞，引起縣議員不滿。（圖／記者李政遠翻攝）

蔡孟真表示，難道身為民代不能關心雲林縣的治安對警察局、分局提出答詢嗎，「你們是在霸凌及攻擊我嗎？」，為維護警察人員尊嚴，不想在議會爆料更多，要求警察局一星期內針對錯誤訊息，對民眾及他本人進行公開道歉。

雲林縣議會副議長蘇俊豪裁示，針對蔡孟真議員所言是事實，應該請北港分局要做個檢討，該向蔡孟真議員做出道歉，並應立即處理。

▲縣議員蔡孟真今日再度在議會質詢指出，難道民代不能對縣警局治安問題提出質詢，一問就說是抹黑，發動網軍做人身攻擊，要求雲林縣警察局長顏旺盛調查，並公開道歉。（圖／記者李政遠翻攝）

▲會後，雲林縣警局北港分局今日下午3點於粉絲專頁貼出「覺得抱歉」文章。（圖／記者李政遠翻攝）

會後，雲林縣警局北港分局今日下午3點於粉絲專頁貼出「覺得抱歉」文章指出：

1.雲林縣警察局北港分局臉書粉絲專頁之PO文資料，係回應109年6月5日ETtoday新聞標題雲林治安亮紅燈引民眾恐慌及翌日媒體採訪所做的新聞資料，新聞資料僅為說明用途，並非查處資料。

2.因本案警察局仍在查處中，民眾於北港分局粉絲專頁中有不同的意見表述與留言純屬臆測，希望各網路社群及粉絲朋友能保持理性，靜待警察局查處結果。

3.針對本分局粉絲指渉性所留意見，若損及蔡孟真縣議員於議會殿堂質詢之權利或造成議員的困擾及負面觀感，在此由本人北港分局長在此鄭重致歉。

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