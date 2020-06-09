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小黃司機撞死人拒服刑遭通緝！14個月後又撞傷人…這下慘了

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▲▼小黃司機撞傷人。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲小黃司機撞傷人，熱心民眾錄下發生經過攔阻司機逃逸。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名謝姓男子在2019年4月駕駛計程車，因行駛速度過快閃避不及，撞上一名李姓機車騎士，法院判決謝姓計程車司機過失致死，不過謝姓男子並未到案服刑遭法院通緝。9日凌晨，謝姓男子再度駕駛計程車，在路口迴轉時，與一名陳姓女子發生擦撞，疑似有肇事逃逸意圖，熱心民眾趕緊攔阻謝姓男子離開，並且通知警方到場處理，訊後另案移送地檢署歸案。

鳳山區9日凌晨2點55分發生一起車禍，一名謝姓計程車司機於五甲三路與三誠路口迴轉時，與騎乘機車的陳姓女子發生擦撞，造成陳姓女子腳部擦傷，不過計程車司機疑似有肇事逃逸意圖，熱心民眾不滿追上，謝男急忙說：「沒有要跑，只是要停好。」這才下車等候警消到場處理。

▲▼小黃司機撞傷人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警消到場協助受傷的陳姓女子送醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方比對資料後，發現謝姓計程車司機曾在2019年4月16日駕駛計程車於前鎮區撞上一名李姓機車騎士，造成男子頭部外傷、顱內出血引起腦幹衰竭死亡。

高雄法院判決謝男過失致死，應處5個月有期徒刑，可易科罰金，不過謝男並未到案服刑遭法院通緝。而9日謝男再度撞傷人，被警方識破通緝犯身分，警方訊後另案移送至高雄地檢署歸案，至於受傷的陳姓女子，送醫治療後並無大礙。

▲▼小黃司機撞傷人。（圖／記者許宥孺翻攝）

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