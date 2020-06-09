太極掌門30秒慘敗！曾霸氣喊「我認真打，他們就要見閻王」　最新影片被挖出

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太極掌門馬保國最新影片曝光　曾霸氣喊話「我認真打，他們就要見閻王」

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▲▼我認真打你就見閻王了　中國太極大師曾這麼說。（圖／翻攝自微博）

▲太極掌門馬保國30秒慘敗，曾霸氣喊「我認真打，他們就要見閻王。」（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

「渾元形意太極」68歲掌門人馬保國近日參加格鬥賽， 30秒內遭業餘搏擊愛好者擊倒3次。比賽影片曝光後在網路引起討論，還有人發現馬保國以前接受訪問，被問到與他人對打的情況時，他自信的回答「我沒法真打，我一下，完了，你這個人就去見閻王了」，對比格鬥賽的極端結果，讓許多人覺得相當傻眼。

綜合大陸媒體報導，渾元形意太極掌門人馬保國5月參加一場擂台戰，對手則是一名50歲業餘搏擊愛好者，不料比賽開始後他完全沒有招架之力，短短30秒內遭重拳擊倒3次，最後甚至休克昏迷被緊急送醫，這一場極端的敗仗也讓他瞬間成名，網路上對於傳統武術的實戰性再度掀起討論。

其實馬保國在他5月吃下敗仗之前，對於武術與人對打非常有自信心，像是他以前在接受訪問「與人對決」的情況時，曾霸氣直言「我沒法真打，我一下，玩了，你這個人就去見閻王了」、「和他們沒法打，我就一招，他們就去見馬克思了，這樣我和他要怎麼打，沒有辦法打啊。」

 影片」被挖出來後，其他網友看了紛紛表示，「人不要臉，天下無敵」、「比賽、吹牛和騙人都要遵循點到為止的原則呀，你看看，現在悲劇了吧」、「以為自己是西門吹雪嗎還是小李飛刀嗎」、「人真的要有自信，才能成功」、「閃電五連鞭一出非死即傷，笑死」、「你騙可以，宣傳片動作至少設計瀟灑點，閃電五連鞭什麼鬼。」

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