太極掌門遭KO！弟子喊冤：是有人下了「十香軟筋散」...釣出本尊回應了

記者蔡儀潔／綜合報導

「渾元形意太極」掌門人68歲馬保國近日參加一場擂臺戰，對戰一名50歲業餘搏擊愛好者，不料短短30秒內遭重拳擊倒3次，最後更倒地不起！對此，一位自稱是馬保國關門弟子的男子出面發聲，說師傅是賽前被下了「十香軟筋散」才會被打敗，一定要幫師傅報仇。

▲馬保國被KO倒下。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，馬保國17日下午參加一場民間擂臺賽，對戰業餘搏擊愛好者王慶民。裁判宣佈比賽開始後，馬保國4秒內立刻被王慶民擊倒，儘管他立刻站起來繼續比賽，周旋到18秒後仍被第2次被擊倒，再站起來後，被對手以一次鞭腿還擊，接著更連續出拳命中臉部，最終倒地昏迷不起。

馬保國醒來後還自拍影片還嘴硬，「功夫點到為止，本可以把對方鼻子打骨折。」影片中，他滿臉青紫，慘成麵包超人，眼部更腫的雞蛋大。

▼馬保國醒來後自拍影片。（圖／翻攝自澎湃）

▲一名自稱是馬保國弟子的男子說要為師傅報仇 。（圖／翻攝自秒拍）

事後一段影片在網路瘋傳。畫面顯示，一位穿著武術服的男子自稱是馬保國的關門弟子，他帶領一票穿著紅色連體衣的弟子高呼「一定要為師父報仇！」他還喊冤稱，「我師傅在比賽前喝了口水，我懷疑對手在我師傅水裡下了毒，這個毒藥名稱大概就是十香軟筋散」，希望相關部門追查到底。

不過，馬保國20日在微博澄清，稱網上的假冒弟子損害了自己的名譽，請發布假消息者請主動道歉，否則將追究法律責任，「請大家注意分辨！」

據悉，「十香軟筋散」出自金庸武俠小說《倚天屠龍記》，是西域番僧獻給元朝汝陽王之女趙敏的毒藥。此藥無色無味，藥性一發作便全身筋骨酸軟，數日後雖行動如常，內力已半點發揮不出。

►►影片傳送門