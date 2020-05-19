太極宗師馬保國決戰「MMA徐曉東」　出1殺招秒獲勝！影片曝光...網全看傻

▲「渾元形意太極」掌門人馬保國。（圖／翻攝騰訊網）

記者黃君瀚／綜合報導

中國大陸「渾元形意太極」68歲掌門人馬保國17日參加一場擂台戰，與50歲業餘搏擊愛好者切磋，結果在短短30秒內遭擊倒3次，最後更躺地不起。比武片段很快在網上傳開，不少網友想起這位太極宗師3年前約戰「格鬥狂人」徐曉冬，最終靠一神乎其技殺招「110」結束了這場巔峰對決。

馬保國是大陸太極拳一派宗師，近日敗陣後網上大批武友紛紛朝聖過去的2支影片，一為馬早些年和「歐洲MMA冠軍」（Mixed Martial Arts，混合武術格鬥）對陣，靠著精湛的「接、化、發」技藝和「閃電3鞭」絕活勝出；二為2017年與徐曉冬比武，競技卻在開賽前戛然而止，勝負未分。

▲北京綜合格鬥運動員「格鬥狂人」徐曉冬。（圖／翻攝徐曉冬官方粉專）

2017年6月26日，先前已勝過多位中國傳武高手的「武林打假第一人」MMA格鬥家徐曉冬，與馬保國相約上擂台一決雌雄，是當時武術界第一盛事，更被視為傳統武術的尊嚴保衛戰。結果就在大批民眾和記者期待之下，開賽前10分鐘警方闖入會場，以「聚眾打架」為由將徐帶走問訊，比賽也就不了了之。

徐曉冬事後怒斥，賽事早向公安報備，裁判、保險和規則都符合國家A級賽事標準，結果馬保國當天沒進入場館，而是讓侄子馬斌向當地派出所報警，「感謝馬保國這樣的流氓、卑鄙小人！」不過馬也反擊，根本沒有叫馬斌的侄子，一切都是徐造假、自導自演。

這片段近2日再度成為熱門話題，大陸網友瘋狂在影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）留言調侃馬保國，「太極報警拳」、「為生活我可以忍，但侮辱中國武術就報警」、「閃電鞭殺傷力太大了，馬大師不想傷人，這是武德啊」、「接單（接）、火化（化）、發喪（發）」、「馬老主要是今天沒帶手機」、「百般武藝此乃報警」、「人家已經練成武林絕學四兩撥110」。

本站新聞〈太極大師「5年無敵手」30秒遭KO！ 擊敗MMA冠軍「精髓」揭露〉報導，馬保國曾經自誇1天打敗2名歐洲搏擊冠軍，在英國5年內沒有敵手， 生涯最經典的一戰就是擊敗集英國泰拳王、歐洲MMA冠軍、巴西柔術冠軍一身的皮特（Peter Irving），並且有影片為證。

▼馬保國多年前放出完虐Peter Irving的影片，不過當事人在臉書澄清是收錢配合演戲，以為影片專為私人收藏用。