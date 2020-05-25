太擊掌門30秒慘遭KO！網挖馬保國受訪片段：曾殺150頭豬

實習記者羅明輝／綜合報導

「渾元形意太極」68歲掌門人馬保國日前在擂臺戰中，應戰一名50歲業餘搏擊愛好者，不料卻在短短30秒內3度遭重拳擊倒，最後一次更直接倒地不起，引起中國網友一片熱議。近日就有人挖出馬保國過去接受採訪的影片，直呼「實在很諷刺」

根據《騰訊新聞》報導，馬保國曾在一次受訪時提到，中國搏擊界目前充斥著一股歪風，有些比賽找些來自日本、泰國的拳手，甚至拳王，不過他們其實就是來被中國拳手「羞辱」，以滿足拳迷的胃口。比賽結束後，主辦方以及這些演員拳手都能分到錢。

他指出，「我在英國打了5年，我就感到納悶，回國以後，國家什麼散打隊，打不過打泰拳的。在日本隨便拉了個選手過來，就說是什麼日本的拳王，在中國的拳台上打一打，也是幾十秒就KO他。有本事出去打，不要在國內吹牛造假。」





▲ 網友挖出馬保國過去受訪片段。（圖／翻攝自「極鬥」）

馬保國接著提到，「我有個學生240到250公斤，他是教自由搏擊和泰拳的。我在英國他和我學了5年，一次也沒打著過我。我納悶，怎麼這泰拳到中國就這麼厲害了啊？還有一次，我拍電影，和歐洲自由搏擊冠軍皮特厄文 (Peter Irving) 打，大家都說假，但假的是我沒有真打他，他沒有假，因為我把他封死了...... 這麼大一個中國武林界，這麼多所謂的大師，竟然沒有十個人能夠看懂我。」

馬保國最後也提及，自己爺爺、父親都殺過日本人，「我雖然沒殺過人，但我殺過豬，我當過5年兵，後3年我們兵連的豬全部是我殺的，幾乎每星期都殺一隻豬。」換算下來，馬保國一共約殺了150頭豬。

▲ 馬保國最後也提到自己當兵時，後3年幾乎每星期都能殺1隻豬。（圖／翻攝自「極鬥」）

不少網友看完影片後，對於馬保國的一番言論，以及最後講到自己殺豬的部分都感到滿頭問號，紛紛留言提到，「所以殺豬跟學武術、自由搏擊到底有什麼關係？」、「講這麼多還是不懂他重點在哪。」、「現在再回來看這段，他是在罵他自己吧。」、「打得好不好不知道，倒是吹牛皮比誰都還要厲害。」