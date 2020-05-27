「格鬥狂人」踢爆太極掌門斂財！　飆罵39mins抖出武術界內幕：都是騙子

記者蔡儀潔／綜合報導

「渾元形意太極」68歲掌門人馬保國日前在擂臺賽中，被業餘愛好者狠狠擊倒，30秒內倒地3次！消息傳出後引發熱議，曾與馬保國有過節的「格鬥狂人」徐曉冬，18日更是揭發了這位太極宗師的「斂財」內幕。

▲馬保國被KO倒下。（圖／翻攝自微博）

徐曉冬在他的YouTube頻道發布影片，稱馬保國有個「傻逼」粉絲群組，開打前先說自己中國功夫太猛了，要大家「抖內（贊助）」，每增加一個觀看數就能賺5元（人民幣，約新台幣21元）。

「馬保國被打趴後，他的那幾個『傻逼群組』最近幾天就會全倒閉，騙子都完蛋了」，徐曉冬說，「馬保國這個大騙子，真的是在用生命教大家什麼是騙子，用生命教大家，什麼是騙子、騙子的下場。」

▲徐曉冬以揭發武術界打假出名。（圖／翻攝徐曉冬官方粉專）

徐曉冬還在影片中稱馬保國就是個「報警宗師」，並解釋兩人之所以有過節，是因為在2017年打完雷雷後，馬寶國跳出來挑戰，說自己戰勝過歐洲格鬥冠軍；比武當天還有10秒比賽，馬寶國竟然報警了，員警把徐曉冬帶走，從下午3點到晚上9點，結果馬保國自己高高興興接受採訪，「吹牛逼！無賴我報警！」

「騙局太多了」，徐曉冬最後還指出，騙子最多的就活躍在武術領域，沒辦法傳統武術太多，記住什麼大師的都是騙子，「尤其是太極的我恨死了。」他最後還下戰帖，說會一個個將他們打倒。

根據陸媒報導，徐曉冬2017年6月26日與馬保國相約上擂臺一決雌雄，是當時武術界第一盛事，更被視為傳統武術的尊嚴保衛戰，結果就在大批民眾和記者期待之下，開賽前10分鐘警方闖入會場，以「聚眾打架」為由將徐帶走問訊，比賽也就不了了之。

徐曉冬事後怒斥，賽事早向公安報備，裁判、保險和規則都符合國家A級賽事標準，結果馬保國當天沒進入場館，而是讓侄子馬斌向當地派出所報警，「感謝馬保國這樣的流氓、卑鄙小人！」不過馬也反擊，根本沒有叫馬斌的侄子，一切都是徐造假、自導自演。