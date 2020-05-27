　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「格鬥狂人」踢爆太極掌門斂財！　飆罵39mins抖出武術界內幕：都是騙子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

「渾元形意太極」68歲掌門人馬保國日前在擂臺賽中，被業餘愛好者狠狠擊倒，30秒內倒地3次！消息傳出後引發熱議，曾與馬保國有過節的「格鬥狂人」徐曉冬，18日更是揭發了這位太極宗師的「斂財」內幕。

▲馬保國被KO倒下。（圖／翻攝自微博）

▲馬保國被KO倒下。（圖／翻攝自微博）

徐曉冬在他的YouTube頻道發布影片，稱馬保國有個「傻逼」粉絲群組，開打前先說自己中國功夫太猛了，要大家「抖內（贊助）」，每增加一個觀看數就能賺5元（人民幣，約新台幣21元）。

「馬保國被打趴後，他的那幾個『傻逼群組』最近幾天就會全倒閉，騙子都完蛋了」，徐曉冬說，「馬保國這個大騙子，真的是在用生命教大家什麼是騙子，用生命教大家，什麼是騙子、騙子的下場。」

▲徐曉冬以揭發武術界打假出名。（圖／翻攝徐曉冬官方粉專）

徐曉冬還在影片中稱馬保國就是個「報警宗師」，並解釋兩人之所以有過節，是因為在2017年打完雷雷後，馬寶國跳出來挑戰，說自己戰勝過歐洲格鬥冠軍；比武當天還有10秒比賽，馬寶國竟然報警了，員警把徐曉冬帶走，從下午3點到晚上9點，結果馬保國自己高高興興接受採訪，「吹牛逼！無賴我報警！」

「騙局太多了」，徐曉冬最後還指出，騙子最多的就活躍在武術領域，沒辦法傳統武術太多，記住什麼大師的都是騙子，「尤其是太極的我恨死了。」他最後還下戰帖，說會一個個將他們打倒。

根據陸媒報導，徐曉冬2017年6月26日與馬保國相約上擂臺一決雌雄，是當時武術界第一盛事，更被視為傳統武術的尊嚴保衛戰，結果就在大批民眾和記者期待之下，開賽前10分鐘警方闖入會場，以「聚眾打架」為由將徐帶走問訊，比賽也就不了了之。

徐曉冬事後怒斥，賽事早向公安報備，裁判、保險和規則都符合國家A級賽事標準，結果馬保國當天沒進入場館，而是讓侄子馬斌向當地派出所報警，「感謝馬保國這樣的流氓、卑鄙小人！」不過馬也反擊，根本沒有叫馬斌的侄子，一切都是徐造假、自導自演。

ET快訊
錢櫃「80人運動」直擊！豪放妹抓男客埋峰間　總統包廂尺度無底
離婚瘋傳半年…霍建華0偽裝現身台北街頭　和林心如真實互動全被
快訊／豪雨炸高雄淹水了！市府開設三級應變中心　8警戒區曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《國歌法》二讀！港人發起「三罷」包圍立法會　3500警總動員戒備

「格鬥狂人」踢爆太極掌門斂財！　飆罵39mins抖出武術界內幕：都是騙子

防疫復工／疫情衝擊「業績險掛蛋」　陸餐飲「適者生存」現撤場潮

聖母峰「攻頂8隊員」凌晨出發！8300米前進營地開拔　攀頂測高度

震驚法律界！　路透消息：港版國安法將禁止外籍法官審理相關案件

為香港人發聲！　他提這「五大訴求」：我相信台灣對手足的幫忙

「港版國安法」貫徹習近平國安觀念　前中聯辦主任：從國家層面解決問題

自願支援湖北！27歲護士昏迷90天搶救不治　廣西衛健委將為她申請烈士

賭王何鴻燊離世　澳門特首、陸全國政協副主席相繼致函弔唁

取代矽基！手機晶片運用碳基技術...加快5倍速、省電達3倍

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

辛苦做鐵工、外送獨立撫養3歲兒　24歲爸：孩子能平安長大都值得

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

《國歌法》二讀！港人發起「三罷」包圍立法會　3500警總動員戒備

「格鬥狂人」踢爆太極掌門斂財！　飆罵39mins抖出武術界內幕：都是騙子

防疫復工／疫情衝擊「業績險掛蛋」　陸餐飲「適者生存」現撤場潮

聖母峰「攻頂8隊員」凌晨出發！8300米前進營地開拔　攀頂測高度

震驚法律界！　路透消息：港版國安法將禁止外籍法官審理相關案件

為香港人發聲！　他提這「五大訴求」：我相信台灣對手足的幫忙

「港版國安法」貫徹習近平國安觀念　前中聯辦主任：從國家層面解決問題

自願支援湖北！27歲護士昏迷90天搶救不治　廣西衛健委將為她申請烈士

賭王何鴻燊離世　澳門特首、陸全國政協副主席相繼致函弔唁

取代矽基！手機晶片運用碳基技術...加快5倍速、省電達3倍

侯友宜宣布：即日起開放銀髮卡拉OK　放寬室內100人、室外500人限制

太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地　3人都沒事　

杜特蒂堅持「先有疫苗才能上學」　影響全國2500萬學生：沒人畢業也沒差

錢櫃80人混戰「創辦人」曝光！烏特邦神祕群組起底　每場運動淨賺5萬

捷絲旅推買一送一！走蘇花改玩遍宜蘭花蓮　3天2夜小旅行每人2150起

福特Focus ST比福斯Golf GTI更好開？高層：我們是最好的性能鋼砲

超模劉雯首次聯名創作！「夢幻水藍」運動服超療癒、鞋底藏驚喜

聲音沙啞小心！出現5大症狀…恐是「甲狀腺癌警訊」　醫：被腫瘤壓迫了

「林青霞接班人」淡出23年近況曝光！　凍齡美貌網驚呆

八德國道交通吸雙北客　捷運G01商圈機能一把罩！

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

大陸熱門新聞

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

他喝口魚湯被插管送ICU搶救48小時！無解藥超毒元凶曝

家人偏心姊姊！10歲妹絕望跳樓輕生

路透：港版國安法將禁止外籍法官處理相關案件

暴雨淹沒車廠！本田數百輛新車「全泡泥水」

聖母峰攻頂8人　8300米凌晨開拔

網友對台提五大訴求　護港人移民生活

賭王一生風流「4太太輪流侍奉」　最愧疚害她「少女變修女」

「格鬥狂人」踢爆太極掌門斂財！

驚見電源插座有亮光！屋內被裝針孔「竟有3000個影片」

支援湖北護士昏迷90天不治...廣西衛健委為她申請烈士

女子食用黑木耳　肝衰竭醫院病逝

前中聯辦主任：港版國安法貫徹習近平國安觀念

疫情衝擊「業績險掛蛋」　陸餐飲「適者生存」現撤場潮

更多熱門

相關新聞

太極掌門馬保國：曾殺150頭豬

太極掌門馬保國：曾殺150頭豬

「渾元形意太極」68歲掌門人馬保國日前在擂臺戰中，應戰一名50歲業餘搏擊愛好者，不料卻在短短30秒內3度遭重拳擊倒，最後一次更直接倒地不起，引起中國網友一片熱議。近日就有人挖出馬保國過去接受採訪的影片，直呼「實在很諷刺」

太極掌門遭KO！弟子喊冤：被下毒了

太極掌門遭KO！弟子喊冤：被下毒了

太極宗師決戰MMA徐曉東　1招秒勝

太極宗師決戰MMA徐曉東　1招秒勝

太極掌門被3次KO休克！醒來成「麵包超人」

太極掌門被3次KO休克！醒來成「麵包超人」

太極大師「5年無敵手」30秒遭KO！　擊敗MMA冠軍真相揭露

太極大師「5年無敵手」30秒遭KO！　擊敗MMA冠軍真相揭露

關鍵字：

馬保國渾元形意太極徐曉冬

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

大雷雨夜襲「鋒面最猛時刻開始」！北北基6縣市豪大雨

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

愷樂偷腥代言慘被換...新任出爐是「謝和弦辣妻Keanna」！

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

師生沙發摩蹭碰到重點　她反問：感覺怎麼樣？

「萊爾富本體是什麼？」　網大推這樣

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

Keanna狂露蜜桃臀　胡睿兒反應超真實

寵物貓火化發票中200　正妹哭了

揭密13名「台灣人大代表」身分！　只有1人在台出生

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面