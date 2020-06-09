吳念真看罷韓平常心「就是民主結果」　勸台灣人「善良一點」

記者林育綾／台北報導

綠光及紙風車劇團位於八里的排練場在6日凌晨發生大火，所有佈景設備及28年心血全數燒毀，由於當日也是罷韓投票日，吳念真對此表示，其實罷韓就是一個民主行動的結果，平常心就好，但他希望大家都能學會，「不要用有限的認知，去猜測你根本不理解的事，更不要用惡意去想像事情，善良一點。」

▲吳念真出席綠光劇團《人間條件六》開賣記者會，回應罷韓結果「平常心就好」。（圖／綠光劇團提供）

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今（9）日綠光劇團舉行《人間條件六》開賣記者會，有媒體詢問除了火災，近日又因為罷韓，台灣整體社會氛圍動盪不安，吳念真對此有何看法？他回應，其實台灣一直都在動盪不安中，人們已經習慣也學會在動盪的船上行走，而罷韓就是一個民主行動的結果，平常心就好，他只是看到人民的「選舉、罷免、創制、複決」4個權利終於完整呈現，因為以前只是聽過，從來沒有真正見證到。

不過吳念真強調，「希望台灣人可以學會一件事，不要用有限的認知去猜測你不了解的事」他表示，這個錯很多人包括我們自己都會犯，希望大家「不要用惡意去想像事情，善良一點」。

挺過疫情又面臨大火，綠光及紙風車劇團今年可說是「命運多舛」，雖有大批粉絲打氣支持，但也有酸民質疑劇團刻意釀造火災引發話題，這些留言讓劇團年輕人相當難過，吳念真安慰他們說，「不要理會那些惡言惡語，你身邊的朋友都這麼好，這麼善良，為什麼要去理網路上那些刷存在感的邊緣人？」

吳念真說，自己現在年紀大，是優點也是缺點，例如這些挫折和打擊從前都看過了，當天收到大火的消息時，第一時間想的是自己的房子還能拿來抵押，貸款之後再想辦法慢慢還，不過目前會分階段重新製作佈景道具，慢慢站起來。

他提到事情發生後，接到很多友人打電話給他表示要相挺，也有人願意出借場地相助，讓他感動「有被支持、被接住的感覺」，而創辦人李永豐及柯一正的態度也都相當正面，不停對團員們信心喊話。

▲綠光劇團《人間條件六》將如期演出，今（9）日開賣2小時賣出7成票，讓劇團受到士氣鼓舞。（圖／綠光劇團提供）

吳念真也說，雖然很多民眾熱心表示願意捐款，小額捐助目前也累積到2、3百萬，但他和劇團裡幾個元老都認為，想靠自己的力量站起來，「我是個獅子座的男性，對於別人要給錢感到很不安，擔心未來怎麼還」因此他向人們呼籲，「暫時不用捐錢給我們，進劇場看戲就是最大的幫忙！」

他表示自己不理會外界的惡言惡語，「每次選舉時我也都沒說什麼，還不是被亂寫」，更不認為做藝術就必須虧本，現階段自己想做的就是把劇團顧好，對劇團負責任，「讓年輕人繼續做喜歡的事，此時此刻要罵我都沒關係」，但希望大家可以善良一點，「看到有人用有限的認知去留言和問問題，其實我都會替他們擔心被人家笑沒有讀書」。

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