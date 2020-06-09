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燒光重來！《人間條件六》2小時賣6千張票　吳念真感動：劇場士氣被鼓舞

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記者林育綾／台北報導

綠光及紙風車劇團位於八里的排練場日前發生大火，28年心血全數燒毀，粗估損失超過5千萬！不過綠光劇團表示，《人間條件六》會依照對觀眾的承諾如期演出，將排除萬難重新製作，今（9）日中午開賣後，短短2小時台北場賣出6千多張票，導演吳念真也感動說，這樣的成績是給劇團年輕人很大的士氣鼓舞。

▲▼綠光劇團面臨大火後，《人間條件六》將排除萬難重製佈景如期演出。吳念真，羅北安，柯一正。（圖／記者林育綾攝）

▲綠光劇團面臨大火後，《人間條件六》將排除萬難重製佈景如期演出，9日中午開賣2小時售出7成。（圖／記者林育綾攝）

《人間條件六》是吳念真寫給年輕人的一齣戲，他提到過去一年自己也過得很糟糕，去年7月就住院2次，原本預計《人間條件六》在今年上半年演出，誰知道來了肺炎疫情，在這段期間，所有劇團都面臨了衝擊，還有很多劇場年輕人去跑UberEats。沒想到挺過疫情後，又遇到火災，「除了佈景被燒毀，還有一套全新的、1千多萬的燈光設備都還沒用過也燒毀了！

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▲▼紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

▲紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

當他得知開賣票房成績後開心表示，「票房好是讓劇場工作者更有信心，士氣會被鼓舞，因為劇場小朋友已經黯淡了很久」。但也認為，面臨衝撞都是表現勇氣和態度的時候，因此李永豐也在疫情期間做了許多努力，讓演員和技術人員可以生存。

他認為「老人家苦一點沒關係，但要幫助年輕人繼續做喜歡的事」，接下來該怎麼走，劇團幾位老人家們也有了方向，甚至說「如果真的要我把房子拿去抵押也可以」。

▲▼綠光劇團面臨大火後，《人間條件六》將排除萬難重製佈景如期演出。吳念真，羅北安，柯一正。（圖／記者林育綾攝）

▲綠光劇團創辦人柯一正、吳念真、團長羅北安。（圖／記者林育綾攝）

吳念真說，這齣戲是身為四年級前段班的他，想對年輕人們說「你們現在經歷的我都懂，雖然無法做什麼，但是可以給你們一個靦腆的擁抱。」同時也是過往收到最多問券的戲，尤其是30到40多歲的人會說，「導演謝謝你，我們被理解和安慰了」，讓他也備感窩心。

綠光劇團團長羅北安也說，今年只能以「命運多舛」來形容，上半預計演出的《人間條件六》受疫情影響，預計2千萬票房收入就這樣飛了，也是《人間條件》系列第一次因故停演，如今又因為火災，佈景全燒毀，但依然想實現對觀眾的承諾，決定排除萬難重製佈景、如期演出，看著票一張張賣，知道劇團也會一點一滴重建回來。柯一正也說，「會用表演賺回我們失去的。」

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