夫破門驚見妻與小王「被單凌亂」氣炸！　因為「沒性器接合證據」不起訴

▲林姓男子發現妻子與曾姓男子一同前往旅館，破門而入後發現房內凌亂。（示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓男子與妻子婚後2年，因妻子屢次藉機外出，懷疑妻子有外遇，遂委託徵信社跟蹤，發現妻子與曾姓男子一同前往旅館，破門而入後發現房內凌亂，毛巾、床單有使用痕跡，卻無性器接合證據，檢察官予以不起訴處份。但林妻與曾男有共處具私密性旅館房間的事實，且2人曾於LINE裡互傳曖昧情話、親密照片，已逾越男女正常社交活動應有分際，法官判決2人連帶賠償20萬元。

林男表示，與妻子小紅（化名）於2016年初登記結婚，育有一女，婚後小紅除無心經營婚姻生活，更於2018年11月及12月間多次藉機外出，懷疑妻子有外遇，經一再質問小紅，2019年初在雙方共同友人見證下，小紅將手機解鎖並交給友人查看，發現小紅手機內的LINE貼文欄內，有小紅與曾男幽會後用來紀錄情境的文字，並有搭肩、親吻等照片。

小紅在LINE裡向曾傳「在你身邊我也安心的睡著，醒來也就忍不住對你上下其手，立馬騎上去好好的搖，用力的搖，我就是（愛心圖貼）變態，喜歡跟你一起做色色的事情」，曾則回稱：「笨女人，我願意一輩子呵護妳疼愛妳…照顧妳保護妳…」等語。

事後，林男認為小紅舉止怪異，懷疑2人可能仍在交往，遂委託徵信社調查2人。2019年1月19日上午，徵信員發現小紅前往中市某旅館522號房，便趕緊通知林男到場。

林男到場後強行破門而入，果然發現小紅與曾男，而房內不僅床鋪凌亂，床單、浴巾也有使用痕跡，憤而對2人提出妨害家庭告訴。

審理時小紅辯稱，LINE文字內容雖是她所寫，但是因為曾男知悉她婚姻狀況，所以在她心情不好時陪她出遊，而親密舉動，是因為她與較要好的男性友人常會有類似舉動，並非只對曾男。曾男辯稱，實際情形並非林男所想，LINE對話只是2人聊天。

檢察官以缺乏證據能力，以不起訴處分。然而小紅與曾確有一同前往旅館的事實，林男認為侵害他的配偶權，遂請求損害賠償。

法官審酌，依現有相關證據，雖無法判定曾男、小蘋共處旅館期間確有發生性關係通姦及相姦行為，但2人共處具有私密性旅館房間，且有逾矩之摟抱、親吻及涉及男女情愛曖昧言詞等情事，足認2人間交往舉止，已逾越男女正常社交活動所應有分際，遂判決2人連帶賠償20萬元。

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