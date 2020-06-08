大甲媽祖11日展開繞境　醫師：「這族群」最好待在家看直播

▲大甲鎮瀾宮預計將於11日展開「9天8夜遶境」。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮8日上午宣布，預計將於11日展開「9天8夜遶境」，20日回鑾，對此，台中市光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫指出，民眾在防疫期間減少許多出門活動的機會，身體或處於較為缺乏運動的狀態，若決意參與長時間行走的媽祖繞境，近日天氣不穩定，建議要比往年多更多準備，如攜帶手杖、行李箱等，減輕身上負重負擔，而有感冒症狀或身體不適的民眾，最好在家收看鎮瀾宮直播即可。

受到新冠肺炎疫情影響，原訂3月舉行的大甲鎮瀾宮遶境活動取消，隨著限制逐漸解禁，廟方8日上午宣布展開「9天8夜遶境」，11日起駕、20日回鑾。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，繞境活動只要遵守防疫守則，基本上沒有特別限制，區域性以1000人為原則。

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消息一出，引發各界關注，台中市光田綜合醫院則提出幾項要點，提醒欲參加遶境的民眾，須注意自身健康狀況。嚴可倫指出，一雙好走的鞋子是遶境必備的，能完整支撐雙腳的鞋子有利分擔減輕脊椎和雙腳的負荷，可添加舒適的鞋墊或是氣墊鞋增添緩衝、避震效果是不錯的選擇。

▲光田醫院指出，一雙好走的鞋子是遶境必備的，能完整支撐雙腳的鞋子有利分擔減輕脊椎和雙腳的負荷。（圖／2019繞境資料照／光田綜合醫院提供）



出門時，如果已經很久沒運動，可在走路時使用手杖（雨傘、拐杖），分散腰椎、髖骨和膝蓋負擔，另外多數民眾都會背背包放盥洗衣物等等，嚴可倫建議，往年已有信眾使用拖拉的行李箱或菜籃車，可學習採用，減少身上的荷重都有助於走路不受傷。

最重要的，嚴可倫說，信徒如果已經感覺疲累、雙腳痠痛、身體不適，切記不要硬撐，「善用遶境接駁車休息」，另外當腳、腰及身體痠痛或不便時，也要減少跪拜次數，雙手合十祈福即可，不僅有助個人健康，向媽祖祈求的誠心也不打折。

如果已罹患退化性關節炎的病友，一定要視個人體力跟隨遶境，並遵守醫囑預防性在出發前先吃藥，避免關節炎發作疼痛難耐。如果雙腳起水泡，務必尋求遶境隨行光田綜合醫院救護團隊協助處理治療包紮，不要輕易擠破導致感染。

嚴可倫提醒，夏季在激烈運動或是過度運動後如果肌肉嚴重痠痛、而且持續越來越痛無好轉時，就要格外留意是不是罹患可怕的橫紋肌溶解症，再叮嚀遶境一定要視個人體力狀況適當休息，如果肌肉疼痛難忍無改善或出現深棕色尿，請立即就醫。

嚴可倫說，信眾參與遶境活動務必攜帶健保卡、備用藥品、防曬的帽子、太陽眼鏡等防曬用品，隨時補充水分且多攝取蔬果，避開中午大太陽時段行走，預防中暑。同時準備夜間保暖衣物、反光安全背心、手電筒等物品，有慢性疾病的病友務必準備好自己個人用藥，並遵循醫囑服藥。還有千萬別忘了防疫期間的口罩（須替換）、隨身消毒用品、自主健康管理每日量體溫、保持安全社交距離和勤洗手。

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