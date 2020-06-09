逆向車攔不住！他往對向車道衝　義交無奈：他硬要衝過去

▲台中市沙鹿區9日上午一輛轎車駕駛行經向上路七段時，竟看見對向另一輛紅色轎車逆向行駛 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區9日上午一輛轎車駕駛行經向上路七段時，竟看見對向另一輛紅色轎車逆向行駛，讓他不禁對現場指揮交通的義交抱怨：「要驚死人喔（嚇死人）」，義交無奈地回：「他硬要衝過去我哪有辦法」。警方表示，若接獲民眾檢舉報案，最高可罰1800元。

清水警分局表示，9日上午7時35分許，一輛自小客行駛向上路七段，因中興陸橋旁往市區車道封閉施工，而未依義交指示方向行駛，逆向行駛於向上七段中興陸橋旁往梧棲方向車道。

有民眾將行車紀錄器影像PO上臉書社群，影片中，駕駛行經向上路七段內側車道，竟看見對向一輛紅色轎車逆向行駛，不知是嚇到愣在原地、還是刻意為之，儘管外側車道車輛不多，駕駛完全可以繞道繼續直行，但駕駛卻卡在紅色轎車前，雙方動也不動。

數秒後，紅色轎車似乎有些尷尬，緩緩倒退，想趕快繞過離去，駕駛見狀才終於繞道直行。駕駛往前約2、30公尺後，發現路口有義交在場指揮交通，他不禁向義交抱怨：「你們在這邊顧路顧到讓車逆向」、「要嚇死人喔」，義交則回應：「我們就已經擋了，他還是硬要衝過去，我哪有辦法」，相當無奈。

▲現場有義交指揮交通。

清水警分局指出，紅色自小客駕駛有違反道路交通管理處罰條例第45條1項第3款及第60條情形，如警方接獲相關民眾檢舉，將依規制單舉發，以維護廣大用路人交通安全，最高可罰1800元。

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