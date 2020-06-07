　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「她租套房4年」竟是小三！和人夫生一子　他認：有親密關係後就沒收租金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼八點檔女明星下海賣身，老公竟拿錢養小三。（圖／pakutaso）

▲被告辯稱，交往之初是張男主動追求，且對方隱瞞已婚事實。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名元配發現張姓丈夫在外有阮姓小三，小三和丈夫通姦多次發生關係，進而生下一子，她氣得求償精神慰撫金80萬元。但法官認為，阮具低收入戶身分，還得撫養具中度身心障礙的小孩，判賠20萬元。

判決指出，元配控訴，阮女明知丈夫有配偶，竟於2014年至2018年間，與丈夫有不正當男女交往；丈夫佯稱被告為租客，使被告居住於自己房屋內，兩人有多次性行為，因而於2016年產下一子。她指控，直至2018年發現後，小三才和丈夫分手。

被告則辯稱，雖曾與張男交往發生關係，並生下孩子，但交往之初是張主動追求，且對方隱瞞已婚事實，她不知張為有婦之夫；直至2018年經友人告知，立即與之分手，並不再來往。

▼被告在原配的房子和人夫發生關係。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲套房（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

被告說，她已知錯，願意接受法院裁判並賠償原告，惟現今需獨力扶養孩子及另外2名子女，且與張男生的孩子患有自閉症，照料頗費心力；她每月收入僅有1萬2000元，經核定為低收入戶，原告請求賠償80萬元實屬過高，請予酌減並准予分期清償。

張男則證稱，與被告於2014年在河堤邊運動時認識，當時她沒地方住，因其有一個房間空著，就租給被告，與被告開始有親密關係就沒收租金；其自己墊錢給老婆，假裝是被告交的，以免妻子懷疑。他表示，一開始並未跟被告提過自己有老婆，直到與被告發生性行為、其懷孕後，才說自己有老婆。

台北地院法審酌被告侵害原告配偶權，致原告受有相當精神痛苦，惟被告已坦承犯行，經檢察官為緩起訴處分；又斟酌她具低收入戶身分，現仍須撫養具中度身心障礙小孩，參酌兩造財產、收入狀況，判賠償20萬元。全案可上訴。

ET快訊
罷韓後第一槍！台東縣議員陳宏宗宣布退出國民黨　聲明全文曝光
韓國瑜玩完藍營南部翻身機會　他千字文分析點出「關鍵心態」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美崙鼻海域男浮屍載浮載沉　海巡打撈上岸：放心！帶你回家

一招「紅粉知己」突破人妻道德防線！　科技大廠前人資長拐跑假髮老闆娘

快訊／打滑自撞護欄！「保時捷」北宜公路燒成火球　警消急灌救

台東富岡漁港釣客疑似落海　消防+海巡搜索中

情色直播「台北街頭搭訕女大學生」拍片　經紀人金誘少女價碼曝光

「她租套房4年」竟是小三！和人夫生一子　他認：有親密關係後就沒收租金

杏仁哥哭紅眼白玫瑰悼念許崑源　臉書一夜連4PO「再聽聽您的聲音」

許崑源最後對話吐失望「社會沒有是非」　妻淚訴只是去接個電話

殯儀館外凌晨「吹狗螺30秒」　許崑源發「最後3篇文」3分鐘後跳樓亡

終於等到防疫大解封　林森北路夜生活逐漸復甦...民眾大呼：可放鬆生活

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

邀女大生陪睡抵房租每月1次就好　色房東挨告性騷擾：大家都成年人

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

《陳芊芊》趙露思唱歌麥克風出賣她惹 　「韓少君」丁禹兮裝可愛..全場大傻眼XDD

首位遭罷免市長！韓批罷韓國家隊　買通「90%媒體+100%網軍」抹黑

確定過關！93萬票超過「9合1票數」 韓國瑜成台灣史上首位遭罷免市長

美崙鼻海域男浮屍載浮載沉　海巡打撈上岸：放心！帶你回家

一招「紅粉知己」突破人妻道德防線！　科技大廠前人資長拐跑假髮老闆娘

快訊／打滑自撞護欄！「保時捷」北宜公路燒成火球　警消急灌救

台東富岡漁港釣客疑似落海　消防+海巡搜索中

情色直播「台北街頭搭訕女大學生」拍片　經紀人金誘少女價碼曝光

「她租套房4年」竟是小三！和人夫生一子　他認：有親密關係後就沒收租金

杏仁哥哭紅眼白玫瑰悼念許崑源　臉書一夜連4PO「再聽聽您的聲音」

許崑源最後對話吐失望「社會沒有是非」　妻淚訴只是去接個電話

殯儀館外凌晨「吹狗螺30秒」　許崑源發「最後3篇文」3分鐘後跳樓亡

終於等到防疫大解封　林森北路夜生活逐漸復甦...民眾大呼：可放鬆生活

美國房貸利率再創新低3.37％！　買家湧入房市申請人數「激增18％」

民眾黨團總召：藍綠有影響力者應出面安撫　「政治成敗是一時的」

江啟臣赴靈堂悼「悲劇到此為止」　憶許崑源曾提點：高雄不能走回頭路

吳朋奉生前關心罷韓…遺願已了　焦糖哥哥：哥，大家成功了

阿里山高山茶春茶競賽　「極品一條龍」喊出10萬元高價得標

墾丁旅遊爆炸性提前解封！　6日湧入3萬以上遊客「到處都是人」

江蕙深夜「雙手合十」悼念許崑源！　不捨PO文：放下罣礙安息吧

桃園馬祖新村潮藝術特展「解嗨時代」　呈現追求自由的軌跡

隨手拍都美！恆春網美玻璃貨櫃屋　還有濃醇香綠豆沙牛奶

藝群二度獲得國家美容醫學品質認證　王正坤重視預防醫美副作用保障患者權益

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

殯儀館外凌晨吹狗螺30秒　許崑源發3篇文3分鐘後跳樓亡

許崑源跳樓　李四川痛曝壓垮原因

許崑源墜樓亡！妻女聽到敲門聲…警開口她秒昏厥

對中年男畏懼　師助學生揭五金老闆惡行

許崑源墜樓亡　罷韓網友留言

即／高雄市議長許崑源跳樓身亡　警方證實

許崑源妻子悲傷過度　醫師緊急到場

影／桃園騎士闖紅燈　「神風式」撞擊影片曝

許崑源跳樓　檢察官趕到殯儀館了

男找槍手「僵直性脊椎炎」退役　下場GG了

許崑源墜樓亡　抱病支持韓國瑜到最後一刻

更多熱門

相關新聞

市長違背承諾被罷免，那政府呢？

市長違背承諾被罷免，那政府呢？

台灣自許為民主聖地，當高雄市民認為他們的市長韓國瑜違反對市民承諾，而可以用手中的選票來決定他們的未來，那麼違背了在婚姻中的承諾，受傷害的一方，請問政府有給他們什麼選擇？元配哪有資源靠《民法》討公道？違反民意的政府，難道不該被罷免嗎？

通姦罪迫使人存在不幸的婚姻裡

通姦罪迫使人存在不幸的婚姻裡

通姦除罪是家庭退守指標？

通姦除罪是家庭退守指標？

大法官高舉「性自主權」

大法官高舉「性自主權」

通姦罪使情感報復結束

通姦罪使情感報復結束

關鍵字：

小三通姦套房

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

杏仁哥悲痛開直播：不會讓議長白白犧牲

許崑源與妻最後對話：社會沒是非

許崑源說完最後一段話…2.5小時後跳樓亡

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜到場

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

梁文傑轉PO許崑源死訊「是賭很大？」

93萬9090罷韓！鄉民倒過來驚見寓意

Live／許崑源跳樓亡　韓國瑜將到殯儀館

殯儀館外凌晨吹狗螺30秒　許崑源發3篇文3分鐘後跳樓亡

建商蓋好自用9年　不留了！整棟電梯別墅開價8.8億賣

許崑源跳樓　李四川痛曝壓垮原因

更多

最夯影音

更多
浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻

浪犬「選中家人」賴車底不走！他不忍折返收編讓牠陪阿嬤暖翻
陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

陳彥婷爸媽不收聘金：我們不是賣女兒　巨人8年貼心照顧..「一場病讓她認定必嫁」

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

婆婆想減肥又停不了筷「從明天開始」！　遭伊能靜「大聲喊停＋沒收碗」：媳婦太狠了

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

韓國瑜成台史上首位被罷免市長　「2感謝、3遺憾」痛批罷韓國家隊

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

WHO改口認了「口罩有用」　譚德塞公布新指示：政府應鼓勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面