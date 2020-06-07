「她租套房4年」竟是小三！和人夫生一子　他認：有親密關係後就沒收租金

▲被告辯稱，交往之初是張男主動追求，且對方隱瞞已婚事實。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名元配發現張姓丈夫在外有阮姓小三，小三和丈夫通姦多次發生關係，進而生下一子，她氣得求償精神慰撫金80萬元。但法官認為，阮具低收入戶身分，還得撫養具中度身心障礙的小孩，判賠20萬元。

判決指出，元配控訴，阮女明知丈夫有配偶，竟於2014年至2018年間，與丈夫有不正當男女交往；丈夫佯稱被告為租客，使被告居住於自己房屋內，兩人有多次性行為，因而於2016年產下一子。她指控，直至2018年發現後，小三才和丈夫分手。

被告則辯稱，雖曾與張男交往發生關係，並生下孩子，但交往之初是張主動追求，且對方隱瞞已婚事實，她不知張為有婦之夫；直至2018年經友人告知，立即與之分手，並不再來往。

▼被告在原配的房子和人夫發生關係。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

被告說，她已知錯，願意接受法院裁判並賠償原告，惟現今需獨力扶養孩子及另外2名子女，且與張男生的孩子患有自閉症，照料頗費心力；她每月收入僅有1萬2000元，經核定為低收入戶，原告請求賠償80萬元實屬過高，請予酌減並准予分期清償。

張男則證稱，與被告於2014年在河堤邊運動時認識，當時她沒地方住，因其有一個房間空著，就租給被告，與被告開始有親密關係就沒收租金；其自己墊錢給老婆，假裝是被告交的，以免妻子懷疑。他表示，一開始並未跟被告提過自己有老婆，直到與被告發生性行為、其懷孕後，才說自己有老婆。

台北地院法審酌被告侵害原告配偶權，致原告受有相當精神痛苦，惟被告已坦承犯行，經檢察官為緩起訴處分；又斟酌她具低收入戶身分，現仍須撫養具中度身心障礙小孩，參酌兩造財產、收入狀況，判賠償20萬元。全案可上訴。