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「媽媽又要跟他走了」　一通電話揭多年激情糾纏！人夫心痛：為他養5年兒子

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記者蔡儀潔／綜合報導

頭頂冒綠光還幫小王養了5年兒子！這起事件發生在安徽淮北市，陳姓男子3日指控，妻子與當地商務局的李姓副局長出軌生子，而13歲的女兒目睹了媽媽出軌過程，忍無可忍寫信向紀委舉報。此外，陳男最近帶兒子去做親子鑒定，結果顯示並非父子關係，「5年了，我為他養了5年的兒子。」

▲▼ 安徽13歲女舉報母親與副局長出軌生子。（圖／翻攝自西瓜視頻）

▲陳男在李男辦公室質問。（圖／翻攝自我們視頻）

據《新京報》報導，網上流傳的影片顯示，陳男在李男辦公室質問，「身為黨員，身為國家幹部，你破壞了別人家庭，你道德何在？你這樣做有道德嗎？」對此，李男沒有正面回應，只是強調「這是辦公場合」。陳男則繼續激動質問，「有打我閨女嗎？」

▲▼ 安徽13歲女舉報母親與副局長出軌生子。（圖／翻攝自西瓜視頻）

▲親子鑒定結果。（圖／翻攝自西瓜視頻）

陳男在受訪時表示，妻子與李男長期婚內出軌，還生下一名兒子，今年3、4月期間他出差完回家，隨即接到女兒電話，稱「媽媽又要跟那個男的走了」，他當時一頭霧水。在得知自己被帶綠帽後，陳男發現，相片中李男的樣貌與自己5歲兒子非常相似，他因此偷偷做了親子鑒定，結果顯示，他與兒子沒有血緣關係！他痛心的說，「5年了，我為他養了5年的兒子！」

陳男還說，自己13歲的女兒目睹了母親和李男出軌後，曾寫舉報信到紀委部門提出質疑，但被妻子得知後遭到毒打。陳男的女兒受訪時表示，母親與李男往來頻繁，弟弟還一直稱李男為「爸爸」，媽媽發現她知道出軌事件後，就拿棍子打她，「把我的手打麻了。」

▲▼ 安徽13歲女舉報母親與副局長出軌生子。（圖／翻攝自西瓜視頻）

▲女兒寫的舉報信。（圖／翻攝自西瓜視頻）

然而劉姓妻子的說法則完全不同。她表示，數月前兩人已經離婚，出軌事件是前夫捏造的，雖然舉報信是女兒所寫，但內容是陳男寫好後由女兒抄寫，自己從小就認識李男，二人是表兄妹關係。李男隨後也回應稱，他跟劉女是表哥和表妹的關係。

淮北市商務局證實，李男分管人事和外資方面的工作，但目前沒有接到與此事有關的處理意見通報。淮北市紀委近日表示，李男現在正接受調查和問詢，仍未出最終結果。

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