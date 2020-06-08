網嗆報復性罷免3Q陳柏惟　顏寬恒證實「有人看不下去」：會尊重

▲陳柏惟（右四）遭嗆進行報復性罷免，顏寬恒（左二）表示尊重。圖為2人一起出席地方公益活動。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者李忠憲／台中報導

高雄市罷韓成功，支持者列名單嗆「報復性罷免」，台灣基進立委陳柏惟成眾矢之的。昔日對手也是前立委顏寬恒8日表示，傳國民黨要推復仇性罷免是胡說，但確實有人對某些議員、立委言行看不下去，若他們想進行罷免，他會尊重。

高雄市日前舉行罷免投票，市長韓國瑜以93萬多高票遭罷免成功，超越他當選市長時的89萬多票。支持者不能接受這樣的結果，準備進行報復性罷免。除了時代力量高雄市議員黃捷遭列名單，立衛陳柏惟也成眾矢之的，更有人算出，陳所在的台中市第二選區總選舉人數29萬多人，罷免第一階段連署需1%近3000人，第2階段要10%約3萬人，成案後投票，同意者要超過25%約7萬2千多票，罷免才能通過。

前立委顏寬恒今天上午與立委楊瓊瓔到霧峰區進行工程會勘，他對此受訪時表示，韓國瑜遭罷免成功是史上頭一遭，現在罷免門檻降低是經過朝夜立委修法通過，如今他被罷免，會引發什麼效應不得而知，無從評斷。但對於網傳國民黨要發起復仇性、仇恨式罷免，他嚴詞否認稱「妄自揣測」、「胡說八道」。

他話鋒一轉接著說，每個人要對自己作為負責，確實有很多人對某些議員、立委顏行看不下去，認為應該罷免他。他對此表示尊重，就像罷免韓市長一樣，市長是大家選出來，也是由大家投票罷免。他接受這樣結果，但認為罷免過程看到國家機器、政府力量無孔不入的介入，十分不以為然。

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