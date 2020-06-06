時力補選「有條件」支持陳其邁　徐永明建議國民黨「回到沒有韓國瑜的樣子」

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票6日登場，最後總共開出93萬9090票同意罷免票，韓國瑜確定遭到罷免，高雄市選委會必須在七天內公告結果，行政院需指派代理市長人選，並由代理市長在三個月內舉行市長補選。時代力量黨主席徐永明表示，如果民進黨推出的補選人選是行政院副院長陳其邁，時代力量的立場會傾向支持，不過同時陳其邁也必須辭去行政院副院長的職務。

根據罷韓開票結果，總投票人數96萬9259人、同意票93萬9090票、不同意票2萬5051票、1823個投開票所投票率42.14%，同意罷免韓國瑜百分比為97.4%。同意票破93萬多票，韓國瑜成為中華民國史上首位遭到罷免的市長。

▲高雄市長韓國瑜成為史上首位遭到罷免的市長。（圖／記者李毓康攝）



對此，徐永明在臉書上表示，這次投票是公民自發性的活動，從連署、宣傳到投票，都看見了高雄市民展現極高的民主素養，高雄是偉大的民主城市，既可以賦予權力，也能夠堅定地收回。

徐永明認為，從這次的結果能夠看出，人民對韓國瑜帶職參選總統的行為，完全沒有辦法接受，這個讓政治人物能「吃碗內看碗外」的不合理制度也必須要修正。

徐永明受訪時分析，時代力量對於高雄市長補選的立場沒有改變，主因為在高雄沒有適當的人選，亦無法搭配議員選舉，「補選效益太低」，因此實在沒有必要透過市長補選來衝聲量。他指出，包括時代力量高雄市議員黃捷、林于凱在地方上都表現得不錯，時力的目標是在下屆議會能夠組成黨團，「要推市長人選也是在大選的時候」。

徐永明說，過去陳其邁在擔任立委時，與時力黨團在立法院的互動關係相當密切，這也是他願意支持陳其邁參加補選的考量之一，且民進黨如果推出其他立委參加市長補選，都有帶職參選的問題存在，「帶職參選是時代力量最重要的考量」，因此陳其邁若表態願意參加補選，也就必須辭去行政院副院長的職務。

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）



不過徐永明認為，選舉沒有一定的輸贏，陳其邁經過2018年市長選舉的挫敗，上回出的問題這次是是不是都已經處理掉了，還是必須讓民進黨仔細思考，「我不想一直講，免得他覺得我們逼他選」。

徐永明也說，如果屆時民進黨推出的人選不是陳其邁，那麼時代力量就會有所考量，並且強烈要求「有帶職參選就要先辭」，否則變成是在圖利立委，做一門穩賺不賠的生意。

此外，徐永明也表示，罷韓案對於民進黨高雄市黨部主委趙天麟、國民黨主席江啟臣來說都是第一戰，他也建議江啟臣，應該讓國民黨回到「原本沒有韓國瑜的樣子」，因為陳其邁若是下一次高雄市長的參選人，民進黨也不一定好選。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 罷韓燒出國民黨在高雄連B咖都沒有 藍營準備轉移戰場改打這三點

► 國民黨做好失去高雄準備 罷韓成功進入補選「派誰出來都會輸」

► 民眾黨罷韓不表態 柯文哲精算選後亂局趁隙擴大基本盤

熱門新聞...

► 韓國瑜放棄最強武器 罷韓「冰處理」恐成等待被宰割

► 民進黨「代理市長」方案曝光 反制韓國瑜被罷免後打訴訟干擾戰

► 「罷韓不是我們的主場」 徐永明樂觀看待：時力太強勢也不好



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】