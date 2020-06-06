　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時代力量：政治人物唯有謙卑為民服務　才能得到選民認同

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020高雄市長罷免案投票日,罷韓成功,韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市長韓國瑜遭罷免成功。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票6日登場，最後總共開出93萬9090票同意罷免票，韓國瑜確定遭到罷免，高雄市選委會必須在七天內公告結果，行政院需指派代理市長人選，並由代理市長在三個月內舉行市長補選。對此，時代力量表示，這場罷免選舉是台灣民主的勝利，結果提醒著大家，在民主的國家，人民才是主人，政治人物唯有真心謙卑為民服務，才能得到選民的認同。

根據本次罷韓開票結果，總投票人數96萬9259人、同意票93萬9090票、不同意票2萬5051票、1823個投開票所投票率42.14%，同意罷免韓國瑜百分比為97.4%。同意票破93萬多票，韓國瑜成為中華民國史上首位遭到罷免的市長。

時代力量指出，自韓國瑜2018年12月25日就職高雄市長到今日，高雄歷經530天的空轉期，韓國瑜選前的政見屢屢被證實是謊言，「他給高雄人發大財的夢，卻努力做自己當總統的夢」，這不是一個真正善待高雄、珍惜高雄的市長，韓國瑜對高雄輕慢的態度、草率的施政，高雄市民也通通看在眼裡、記在心裡。

時代力量說，高雄市民沒有忘記港都的榮耀，站出來用選票與民主罷免不適任的市長，展現高雄市的民主與態度，清楚告訴地國民黨與韓國瑜，高雄是一座擁有輝煌過去的港都，不能任人糟蹋，更不是總統大位的墊腳石，如果市長無心市政，那就會被市民換掉。

時代力量表示，荒腔走板的530天結束了，恭喜高雄市民擺脫這位無能、無為的市長，為台灣的民主歷史寫下新的一頁。這次罷免的成功，不屬於任何政黨的勝利，民主的甜美果實屬於高雄市民，再次證明「公民參政、積極監督」能夠創造改變、促進政治改革。

時代力量也強調，未來將持續深耕高雄，時代力量高雄市議員黃捷、林于凱一直以來在議會監督市政、未曾懈怠，未來也會持續在高雄市議會，拿出120萬分的努力，用最嚴格的標準，持續監督高雄市政府。

關於罷韓，其他人也了看了這些...

► 韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟　市長補選徵詢這4人被點名
► 朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革　
► 江啟臣千字聲明譴責民進黨操縱罷免：近日內與韓國瑜磋商補選　

更多罷韓後續分析...

 民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光
► 韓國瑜跌落神壇　3個錯誤讓93萬張罷免票創高雄史上第一次
► 韓國瑜剩下6天時間搬家　中選會6月12日正式公告罷免成功

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
快訊／許崑源跳樓身亡　韓國瑜深夜臉書慟回應
罷韓消息確定！許崑源「最後一段話」曝…2.5小時後跳樓亡
Live／高市議長許崑源跳樓亡　韓國瑜深夜趕往殯儀館
快訊／高市議長許崑源跳樓亡　韓國瑜說話了
快訊／高雄市議長許崑源墜樓亡　「罷韓網友」湧入臉書悲痛留言
快訊／高市議長許崑源跳樓亡　友人慟曝「這2件事」造成巨大壓力
快訊／許崑源墜樓亡！高市府幕僚看新聞嚇傻　秒衝現場
抱病支持到最後一刻…高雄市議長許崑源墜樓亡　臉書滿滿都是韓國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

我凍未條了！　杏仁哥「議長是我老大」悲痛開直播：不會讓他白白犧牲

韓國瑜：我非常非常悲痛！　請大家務必冷靜

快訊／許崑源跳樓身亡　韓國瑜深夜臉書慟回：無法用任何言語表達

許崑源跳樓亡…家屬殯儀館跪地痛哭！韓國瑜到場「緊握雙手」哀悼

「這是民進黨想要的結果嗎？」　周錫瑋情緒崩潰：許崑源為何這麼傻…

國民黨中常委曝「早上才祝福許崑源早日回復康復」　晚上就傳噩耗

「許崑源到最後一刻還在關心罷韓」　林為洲悲痛：國民黨的重大損失

許崑源長期支持韓國瑜　胞兄是民進黨首任高雄黨部主委

許崑源輕生！私交25年議員「心裡很痛」　透露：他是我議會最信任的好朋友

蔡正元：許崑源用最深沉的「大悲無語」表達最壯烈殉國殉黨

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

邱澤斷聯張鈞甯心碎送上「8個字」　林心如激動虧：好爛喔！！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

我凍未條了！　杏仁哥「議長是我老大」悲痛開直播：不會讓他白白犧牲

韓國瑜：我非常非常悲痛！　請大家務必冷靜

快訊／許崑源跳樓身亡　韓國瑜深夜臉書慟回：無法用任何言語表達

許崑源跳樓亡…家屬殯儀館跪地痛哭！韓國瑜到場「緊握雙手」哀悼

「這是民進黨想要的結果嗎？」　周錫瑋情緒崩潰：許崑源為何這麼傻…

國民黨中常委曝「早上才祝福許崑源早日回復康復」　晚上就傳噩耗

「許崑源到最後一刻還在關心罷韓」　林為洲悲痛：國民黨的重大損失

許崑源長期支持韓國瑜　胞兄是民進黨首任高雄黨部主委

許崑源輕生！私交25年議員「心裡很痛」　透露：他是我議會最信任的好朋友

蔡正元：許崑源用最深沉的「大悲無語」表達最壯烈殉國殉黨

我凍未條了！　杏仁哥「議長是我老大」悲痛開直播：不會讓他白白犧牲

韓國瑜：我非常非常悲痛！　請大家務必冷靜

鄭爽鏡頭前崩潰哭了！　工作夥伴封鎖帳號：妳果然是他們說的那樣

快訊／許崑源跳樓身亡　韓國瑜深夜臉書慟回：無法用任何言語表達

93萬人罷韓成功　導演好友轉告天上吳朋奉：高雄人送的離別禮

許崑源跳樓亡…家屬殯儀館跪地痛哭！韓國瑜到場「緊握雙手」哀悼

「眼睛中風」仍抱病力挺韓國瑜！　許崑源生前吶喊：拜託他一個公評

「這是民進黨想要的結果嗎？」　周錫瑋情緒崩潰：許崑源為何這麼傻…

國民黨中常委曝「早上才祝福許崑源早日回復康復」　晚上就傳噩耗

機車喇叭＆方向燈卡卡接觸不良？DIY重生術完整教學看這裡

政治熱門新聞

同意罷免破92萬票　寫下民主新頁

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

快訊／罷韓確定過關！

高雄午後大雷雨　韓粉氣勢逆轉高飛

首位遭罷免市長！韓國瑜痛批罷韓國家隊：全力抹黑

快訊／警方證實許崑源跳樓　友人曝「這2件事」造成巨大壓力

Live／許崑源跳樓亡　韓國瑜將到殯儀館

快訊／陳其邁投票！　「平頭白T兒」搶眼

韓國瑜突破自己被罷免紀錄！　超過37.7萬票寫下歷史

快訊／議長許崑源跳樓亡　韓國瑜回應了

韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟　市長補選徵詢這4人被點名

即／開票18分鐘！罷韓同意票破「10萬」

快訊／同意票突破57.5萬門檻！韓國瑜抵四維行政中心

快訊／韓國瑜罷免案成功！90度鞠躬

更多熱門

相關新聞

韓國瑜：我非常非常悲痛！

韓國瑜：我非常非常悲痛！

高雄市長韓國瑜罷免案後，6日晚間國民黨高雄市議會議長許崑源傳出墜樓案，另外界震驚不已。對此，韓國瑜透過臉書發文表示，「我非常非常悲痛，無法用任何言語來表達我心裡的感受。」

導演轉告吳朋奉罷韓成功　「高雄人送的離別禮」

導演轉告吳朋奉罷韓成功　「高雄人送的離別禮」

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜深夜臉書回應

即／許崑源跳樓亡　韓國瑜深夜臉書回應

許崑源久病「眼睛中風」力挺韓！

許崑源久病「眼睛中風」力挺韓！

國民黨中常委曝「早上才祝福許崑源早日回復康復」　晚上就傳噩耗

國民黨中常委曝「早上才祝福許崑源早日回復康復」　晚上就傳噩耗

關鍵字：

2020高雄市長罷免韓國瑜高雄時代力量

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／高雄市議長許崑源驚傳住處墜樓亡

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

同意罷免破92萬票　寫下民主新頁

快訊／許崑源跳樓亡…臉書留下這8字

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

快訊／罷韓確定過關！

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上　結局曝光超傻眼

鳥寶上喙險插脖　神手幫修還帥樣

西門町商旅淪淫窟　女高中生書包裡全現金

高雄午後大雷雨　韓粉氣勢逆轉高飛

首位遭罷免市長！韓國瑜痛批罷韓國家隊：全力抹黑

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

《做工的人》台語連環罵系列　游安順台語飆罵「慣主任」超療癒

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面