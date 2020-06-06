時代力量：政治人物唯有謙卑為民服務　才能得到選民認同

▲高雄市長韓國瑜遭罷免成功。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案投票6日登場，最後總共開出93萬9090票同意罷免票，韓國瑜確定遭到罷免，高雄市選委會必須在七天內公告結果，行政院需指派代理市長人選，並由代理市長在三個月內舉行市長補選。對此，時代力量表示，這場罷免選舉是台灣民主的勝利，結果提醒著大家，在民主的國家，人民才是主人，政治人物唯有真心謙卑為民服務，才能得到選民的認同。

根據本次罷韓開票結果，總投票人數96萬9259人、同意票93萬9090票、不同意票2萬5051票、1823個投開票所投票率42.14%，同意罷免韓國瑜百分比為97.4%。同意票破93萬多票，韓國瑜成為中華民國史上首位遭到罷免的市長。

時代力量指出，自韓國瑜2018年12月25日就職高雄市長到今日，高雄歷經530天的空轉期，韓國瑜選前的政見屢屢被證實是謊言，「他給高雄人發大財的夢，卻努力做自己當總統的夢」，這不是一個真正善待高雄、珍惜高雄的市長，韓國瑜對高雄輕慢的態度、草率的施政，高雄市民也通通看在眼裡、記在心裡。

時代力量說，高雄市民沒有忘記港都的榮耀，站出來用選票與民主罷免不適任的市長，展現高雄市的民主與態度，清楚告訴地國民黨與韓國瑜，高雄是一座擁有輝煌過去的港都，不能任人糟蹋，更不是總統大位的墊腳石，如果市長無心市政，那就會被市民換掉。

時代力量表示，荒腔走板的530天結束了，恭喜高雄市民擺脫這位無能、無為的市長，為台灣的民主歷史寫下新的一頁。這次罷免的成功，不屬於任何政黨的勝利，民主的甜美果實屬於高雄市民，再次證明「公民參政、積極監督」能夠創造改變、促進政治改革。

時代力量也強調，未來將持續深耕高雄，時代力量高雄市議員黃捷、林于凱一直以來在議會監督市政、未曾懈怠，未來也會持續在高雄市議會，拿出120萬分的努力，用最嚴格的標準，持續監督高雄市政府。

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