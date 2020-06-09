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「法制局長竟在靈堂開嗆黃捷議員」　邱顯智感慨：這要怎樣教小孩？

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▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

▲黃捷離開靈堂時爆哭。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳俊宏／綜合報導

時代力量議員黃捷到高雄市議長許崑源靈前上香致意，離開時卻掩面痛哭，外傳是被高雄市法制局長吳秋麗嗆聲「你可以不用來」，因此備感委屈。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，「身為法制局局長，竟然在靈堂開嗆黃捷議員，這到底要怎樣教小孩？」他呼籲，希望各方都能夠自我節制，給民主和人性留下一點最起碼的尊嚴。

高雄市長韓國瑜遭罷免過關，黃捷成為韓粉的「報復性罷免」首要目標，她8日主動前往許崑源靈堂上香；不過，她停留僅10分鐘，隨即快步走出靈堂，不僅雙眼紅腫，臉上還爬滿淚痕，不停伸手掩面啜泣。面對媒體詢問，她不發一語，只是雙手合十，快速離開現場。

據了解，當時吳秋麗見黃捷上香，立刻嗆聲「你來做什麼」，還傳出伸手推對方。不過，吳受訪時澄清，她的確有問對方來做什麼，但沒有推人，也沒有冒犯意思，只是當下悲從中來才比較直接，但對方也回說「可以不來嗎？」

▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼黃捷離開靈堂時爆哭，面對媒體追問不發一語。（圖／記者張榮恩攝）

▲黃捷現身許崑源靈堂哭了。（圖／記者張榮恩攝）

吳秋麗澄清，「我只是覺得她塗著大紅口紅，至少用口罩遮起來，但她沒有，她就這樣大剌剌走進來、搖擺地進來。當下我就跟她說『你可以不用進來』，我沒有推她，只是看了一下她。」

黃捷回應，事情過了就過了，知道大家心裡都不好受，希望大家可以把焦點放在其它更值得關注的事。據了解，她一早抵達時，就先遭一名女子嗆聲「你來衝OO」，但未多作理會，依舊走進靈堂致意；不料，待了約10分鐘，她委屈痛哭，快步離開現場。

▼吳秋麗說，她的確有問黃捷來做什麼，但沒有推人。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼黃捷抵達許崑源靈堂，唇上依稀畫著紅色口紅；法制局長吳秋麗。（圖／記者洪正達翻攝）

對此，邱顯智在臉書貼出黃捷的新聞表示，看到這則新聞實在令人感慨，身為高雄市議員，前往弔唁身亡的議會同事，這是做人的基本道理，「身為法制局局長，竟然在靈堂開嗆黃捷議員，這到底要怎樣教小孩？」

邱顯智說，更不要說，黃捷都說是面對媒體禮貌性地微笑了，「這種刻意的下標，到底是幫討公道還是挑起對立？我實在看不懂。」他認為，死因交給檢調，功過自有公評，選舉罷免交給高雄的市民，如此卑微的底線，希望各方都能夠自我節制，給民主和人性留下一點最起碼的尊嚴。

▼邱顯智發文。（圖／翻攝邱顯智臉書）

黃捷弔唁許崑源被法制局長嗆聲　邱顯智感慨：這到底要怎樣教小孩？（圖／翻攝邱顯智臉書）

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