「遺憾有心人士利用罷韓挑起衝突」　時力挺黃捷：問政禁得起考驗

▲黃捷現身許崑源靈堂上香致意，離開時卻掩面痛哭。（圖／記者張榮恩攝）



記者林銘翰／台北報導

高雄市長韓國瑜日前遭到罷免成功，後續引發韓粉的報復式罷免潮，尤其造成韓國瑜第一個民意破口的「白眼女神」高雄市議員黃捷更是首當其衝，遭韓粉以「沒有正當性」、「惡意報復」等理由，發起「罷捷」連署。對此，時代力量9日表示，遺憾有心人士利用衝突撕裂社會，揚言罷免強力監督、造成韓國瑜被罷免的黃捷，時力強力支持優秀議員，也相信鳳山選民會以智慧做出最好的判斷。

韓國瑜6日遭罷免成功，引起許多支持者不滿，預備發起罷免浪潮，而第一個遭連署罷免的民代就是「白眼女神」黃捷。發起罷免連署的王先生表示，重啟罷捷活動，第一天就衝破600多份，若是要讓二階連署安全過關，4萬5千份為安全數值，希望罷捷活動能在7月底完成。

▲時代力量高雄市議員黃捷。（圖／記者李毓康攝）



時代力量9日表示，高雄市長韓國瑜罷免案以93萬9090超高票數通過，時代力量對此表示欣慰，原以為高雄市政終於可以準備重新出發，遺憾的是有心人士卻用衝突撕裂社會，揚言罷免強力監督、造成韓國瑜被罷免的黃捷。

時代力量強調，時力支持黨籍優秀議員，也相信鳳山選民會以智慧做出最好的判斷，黃捷監督市政的力道從未退縮、問政內容有理有據，獲得高督盟認證為，高雄市議會第三屆第一及二會期議員評鑑問政10大優質議員，問政表現有目共睹。

時代力量說明，高督盟正面評價黃捷長期關注市政議題，包括關心地方產業發展、關注同志人權及行別平等教育、推動公民參與、關注特殊教育資源、環保及動保。

時代力量表示，時力在黃捷與林于凱兩名市議員的努力之下，揭露出許多韓國瑜的施政問題，獲得26.8%、各黨中的第二高的市民支持度，遺憾有心人士利用罷韓結果挑起衝突，只要時代力量議員在任的每一天，都會不問對象、不問黨派、全力問政，對得起高雄市民的信任，表現絕對禁得起考驗。

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