台大電機博士回頭讀廣電碩士　宋民安：我教數位多媒體有需要

特約記者／吳思賢報導

台灣大學是國內學術龍頭，而台大電機系多年來一直是理工學生心中的聖地，台大電機博士更是電機產業最重要的本土研發推手來源。不過，有一位台大電機博士卻決定到台灣藝術大學再攻讀一個廣電碩士，令人感到好奇。

從台大拿到電機博士的宋民安，一路從台大電機系、碩士學位念到了博士班，碩士論文題目是「多晶片模組多層自動繞線器之設計與實現」，在台大電機系博士班計算機組的博士論文題目則是「高效率布十乘法器與李德所羅門編解碼器架構設計與實作」，他的電機領域研究專長是VLSI, Database systems, SOC , DSP。

台藝大廣電系碩士班一直以來已經吸引了許多奇人異士報考，除了許多得過金鐘獎等重要獎項的知名媒體人與藝人之外，有台大醫學系畢業生，也有已經獲得美國傳播碩士的高材生又特別再來攻讀一個廣電碩士。已有博士學位，尤其是台大電機博士學位，還積極來台藝廣電攻讀碩士，宋民安是第一人。

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宋民安博士目前已是大學教師，服務於黎明技術學院工程學群數位多媒體系。正是因為在數位多媒體系服務，才讓宋民安決定到台灣藝術大學廣電系攻讀碩士學位，因為想要深度了解台藝廣電的實際運作，以供服務單位參考。

宋民安在台藝廣電申請碩士論文口試的研究題目是「藝術記錄典藏平臺之設計與實作」，在六月六日星期六已經完成了論文口試，指導教授是系主任邱啟明，共同指導教授是多媒體系的鐘世凱教授，口試委員包括廣電系賴祥蔚教授以及校外委員文化大學新聞系莊伯仲教授。（本文為愛傳媒授權提供）