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新北網住食品安全　動保處加強畜禽場源頭抽樣、環境消毒

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▲ 新北網住食品安全 動保處加強畜禽場源頭抽樣、環境消毒。（圖／新北市動保處提供）

▲ 新北網住食品安全，動保處加強畜禽場源頭抽樣、環境消毒。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為了讓市民安心食用農產品，從農場到餐廳層層把關。由農業局、環保局和衛生局組成環境衛生輔導團，建立食品安全網已3年，逐步增加農牧產品檢測數量，加強畜禽場源頭抽樣及環境消毒，並強化市面農產品藥物殘留檢測，食品安全網2020年第一季檢驗數量達819件，合格率已達99%，不合格品已全數銷毀未流入市面，讓新北市民食在放心。

農業局表示，新北市農產品有食品安全網守護，從漁農牧場到餐廳、賣場採樣檢測，平均每週約有58件。農業局、環保局、衛生局跨局處合作，讓每個環節緊緊相扣，農業局負責畜禽牧場及果菜農場源頭產品採樣檢測，漁管處管理水產養殖場到市場的水產品。

▲ 新北網住食品安全 動保處加強畜禽場源頭抽樣、環境消毒。（圖／新北市動保處提供）

▲ 新北動保處向畜牧場宣導注意事項。

環保局及衛生局則到餐廳或商店隨時抽查採樣如花椰菜、牛肉等農產品並檢測動物用藥及環境用藥的殘留；動保處負責動物傳染病風險、動物用藥物殘留及零售商一次性雞蛋包材，透過各局處堅守崗位，共同守護農產品的食用安全，讓民眾吃得更安心。

新北市政府為確保農、畜、禽場正確使用環境用藥、農藥及動物用藥，持續加強畜禽農場不定期訪視及抽樣，實際勘查農牧場環境，並向農牧場宣導環境用藥品及動物用藥品使用時機及用法。

▲ 新北網住食品安全 動保處加強畜禽場源頭抽樣、環境消毒。（圖／新北市動保處提供）

▲ 新北動保處至餐廳採樣花椰菜。

瓊林牧場主人王承富表示，畜牧場環境衛生管理很重要，必須遵守消毒劑使用方法，將環境管理好，也能減少動物傳染病發生率，在動物用藥品也都有遵循合約獸醫師的指示使用，並請獸醫師定期過來診察，讓消費者無須擔心有藥物殘留風險，能放心購買健康的畜禽產品。

動保處表示，跨局處組成的食品安全網環境衛生輔導團，含括農、漁、畜、禽等牧場的產品，每項產品上市前皆需經過重重關卡，仔細地盤查食品是否有藥物殘留情況，不合格品將全數銷毀，並追查源頭，確保食品生產端的安全，讓民眾能安心購買食用農產品。

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▲ 新北網住食品安全 動保處加強畜禽場源頭抽樣、環境消毒。（圖／新北市動保處提供）

▲ 新北動保處至超市採樣肉品。

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