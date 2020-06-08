▲ 鶯歌青農秦瑋恩打造有機農場，有機蔬菜多元豐富線上購。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

提到新北市鶯歌區，大多數人的第一印象都是陶瓷藝術及鶯歌老街，對於鶯歌農業與農產並不熟悉，返鄉青農秦瑋恩想用有機方式向大家介紹鶯歌地區的農產業，並將有機友善觀念種植在市民朋友心中。

39歲的秦瑋恩原從事保險業務工作，曾擔任保險公司區經理職務，2019年9月返回鶯歌從事農業，家中農田原為父母退休後的開心農場，接手後改採用有機方式種植當令季節蔬菜，並建立「秦佳圓有機農場」自有品牌，作物種類繁多，高達20幾種。

▲ 秦佳圓有機農場。

秦瑋恩說，農場還有種植最近熱門的超級食物「羽衣甘藍」，羽衣甘藍由於菜葉像小鳥身上的羽衣，因此命名，除含有高量的蛋白質，鈣質及維生素，還有大量的膳食纖維幫助消化。秦瑋恩也開發多樣加工商品，如「羽衣甘藍」除一般熱炒吃法，還有烤至酥脆的海苔吃法，非常受到小朋友喜愛。

另還有蘿蔔糕、酸菜及油蔥酥等適合在家動手料理的加工品。若想購買安心健康的新鮮有機蔬菜，可透過「秦佳圓有機農場」臉書粉專。有興趣的民眾可直接到農場實地購買，地點位於鶯歌區心希望有機示範農場旁，能與優秀青農聊聊他的從農故事及種植理念。

▲ 秦佳圓有機農場「有機蔬菜」。

秦瑋恩表示，非常感謝新北市政府農業局與鶯歌農會提供的新農民創業輔導訓練課程，藉由課程學習到耕種及相關病蟲害等知識，讓剛返鄉從農的他能夠很快上手，並在短短六個月內通過有機轉型期驗證，加入有機耕作的行列。

農業局長李玟表示，農業局作為新北青農最強力的後盾，將持續挹注資源輔導青年農民，建置服務平台，農業局推出「新農漁民輔導計畫」，提供生產及行銷等相關課程，也有個案輔導及Line@即時線上QA服務，提升農民專業能量，媒合銷售通路及創造異業合作機會，協助青年及新農民產銷及農業推廣。

秦佳圓有機農場：https://reurl.cc/ex799m

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▲ 秦佳圓有機農場「羽衣甘藍」。

▲ 秦佳圓有機農場「青江菜」。