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體驗花蓮小城生活！跟主廚逛市場 　廚藝職人分享採購哲學

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▲▼熟悉中華市場的鄧主廚帶領民眾實際挑選肉類、海鮮、蔬菜與水果的訣竅。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼熟悉中華市場的鄧主廚帶領民眾實際挑選肉類、海鮮、蔬菜與水果的訣竅。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所辦理「2020小城生活－來去菜市仔」活動，於今天起至10月24日陸續登場，首場「跟廚師一起逛菜市場」是由鼎園主廚的鄧家怡帶領大家前往中華市場，體會廚藝職人走訪傳統市場的採購哲學。

坐落於中正路與中華路交接口的中華市場興建於民國39年，是花蓮最有歷史的市場，為鄰近居民主要消費採買重鎮，中華市場榮獲經濟部評選優良市集三星認證，販賣新鮮豬肉、雞肉、海鮮、蔬菜及水果，種類齊全，許多攤商都已交棒至第二代甚至第三代手上經營。「來去菜市仔」活動首場就是由熟悉中華市場的鄧主廚，帶領民眾從中華市場出發。

▲▼熟悉中華市場的鄧主廚帶領民眾實際挑選肉類、海鮮、蔬菜與水果的訣竅。（圖／花蓮市公所提供，下同）

25名參加的民眾在市場分為兩條路線進行，一由鼎園鄧家怡主廚介紹如何依照料理挑選食材。第二條路線是由鄧主廚的岳母羅玉蘭來介紹，她曾經在中華市場外圍開麵店多年，與中華市場的許多的攤商都是老朋友，也透過她這個老花蓮人來為大家說說市場變遷，並介紹各家名店。

原本從未接觸過烹調的鄧家怡師傅，在父親的逝世後決定闖出一番事業，開始鑽研料理、精進廚藝，花費了3年的時間考取到中餐乙級廚師證照，經營以來一直嚴格要求著自家食材的高品質與新鮮度。鄧主廚也帶領民眾實際挑選肉類、海鮮、蔬菜與水果的訣竅，並採購今天所需的新鮮食材。

▲▼熟悉中華市場的鄧主廚帶領民眾實際挑選肉類、海鮮、蔬菜與水果的訣竅。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢及參加的民眾分批進廚房欣賞廚師料理。

在採買完，一行人回到鄧家怡主廚的鼎園庭園餐廳，鄧主廚即進入廚房備戰，他今天準備八道菜色，有桶仔雞，鹽烤台灣鯛、絲瓜悶蛤蜊、冬瓜雞湯等、利用當季蔬菜、水果都入菜，花蓮市長魏嘉賢及參加的民眾分批進廚房看廚師料理，魏嘉賢更在一旁當起小助手。

▲▼熟悉中華市場的鄧主廚帶領民眾實際挑選肉類、海鮮、蔬菜與水果的訣竅。（圖／花蓮市公所提供，下同）

鄧主㕑親手料理出色香味俱全的美食。

鄧主廚在廚房裡大展廚藝，熟練的將處理好的食材放入炒菜鍋中，一與熱油接觸傳出茲茲作響聲，陣陣香味撲鼻而來，透過味覺、視覺和聽覺，傳遞著溫度與情感的獨特料理。

魏嘉賢與參與民眾一起品嚐盛盤的美食，讓色香味俱全的美味來挑動舌尖，也為首場活動劃下完美句點。

活動第二場次將在7月11日舉辦，由菜米迦主廚蔡毓惠、帶民眾逛中山市場，也將品嚐他的拿手好料理。有興趣民眾可在活動日前三週上午報名，詳細活動資訊，請上花蓮市公所官網查詢： https://pse.is/SDA9Z 。

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