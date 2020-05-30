一切都從菜市場開始！帶您體驗花蓮傳統菜市場魅力　名額有限

▲銘師父主廚莊育賢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「如果要瞭解一座城市的生活文化，先從傳統菜市場開始」，花蓮市公所辦理「2020小城生活－來去菜市仔」活動，將於6月7日起至10月24日陸續登場，多個面向呈現出傳統菜市場的豐富性，包括有「跟廚師一起逛菜市場」、「菜市講堂」、「電影上菜」等系列活動，讓你來趟傳統菜市場之旅，體驗菜市場獨特的魅力吧！

▲鼎園桶子雞主廚鄧家怡。

「跟廚師一起逛菜市場」系列活動，分別於6月7日、7月11日、8月14日、9月12日登場，將跟著4位不同在地廚師，鼎園桶子雞主廚鄧家怡、菜米迦主廚蔡毓惠、銘師父主廚莊育賢、西藏私廚龍珠慈仁一起逛菜市場，主廚們不僅會將如何挑選食材的撇步無私地分享給參與民眾，還會帶領大家在餐廳處理食材，將食材變成美味佳餚一起品嚐，讓民眾瞭解菜市場和「好食」之間的關係。

▲菜米迦主廚蔡毓惠。

「菜市講堂」是一系列與菜市場議題所串連起來的講座，將從4個不同的方向切入探討城市中最豐富最有人情味的市場。首場活動6月12日邀請到在地市場管理員分享，在他們眼中菜市場的每一天；任教於國立東華大學自然資源與環境學系的吳海音教授，將在7月17日來分享如何建立人與食物、人與土地的關係。

▲西藏私廚龍珠慈仁。

8月15日是曾在公視「我在市場待了一整天」的節目主持人李明璁博士，分享他在市場所觀察的形形色色的故事，講座最終場10月16日將邀請攤商與大眾共同探討市場未來走向，讓傳統市場在新世代中開闢新道路。

「電影上菜」系列活動將於9月18日、10月24日登場，播映「披薩的滋味」、「總鋪師」兩部電影，將邀請花蓮在地的電影研究團體流動放映所擔任映後解說，從電影鏡頭的角度來解析菜市場，還能體驗在菜市場裡看電影，是絕無僅有的觀影體驗。

報名時間將於每場次活動日前三週上午陸續開放，「跟廚師一起逛菜市場」每場次名額25人，報名費200元；其餘系列活動，每場次限額30人，皆為免費參加，但仍需線上報名。

詳細活動資訊，請上花蓮市公所官網查詢： https://pse.is/SDA9Z 。

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