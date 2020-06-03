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飯店金牌主廚變身醫院大廚　門諾壽豐分院用餐享受星級美味

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▲曾任高雄國賓飯店主廚以及台灣觀光學院廚藝系主任的廖天國老師，退休後投身花蓮門諾壽豐分院餐廳大廚。（圖／門諾醫院提供，下同）

曾任高雄國賓飯店主廚以及台灣觀光學院廚藝系主任的廖天國老師，退休後投身花蓮門諾壽豐分院餐廳大廚。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

曾任高雄國賓飯店主廚以及台灣觀光學院廚藝系主任的廖天國老師，自學校退休後不減對廚藝的熱情，今年3月投身花蓮門諾壽豐分院餐廳大廚，將飯店料理流程搬進了醫院，配合營養師的分析及自身對料理的堅持，讓原本一成不變的「醫院餐」成了飯店級的美食佳餚，不僅住院患者吃得開心，就連員工餐盒的訂單也倍數成長，分院醫務部主任王迺燕醫師說，現在在醫院裡吃飯已經成為一種享受。
 
曾獲國際技能競賽中餐烹飪全國賽金牌獎的廖天國老師，7歲就跟著「總鋪師」父親南征北討，14歲便北上擔任學徒，在高雄國賓飯店服務了20年，退休後轉職台灣觀光學院任教，期盼將他豐富的烹飪經驗及廚藝技巧，在校園中能夠繼續傳承下去。

▲曾任高雄國賓飯店主廚以及台灣觀光學院廚藝系主任的廖天國老師，退休後投身花蓮門諾壽豐分院餐廳大廚。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼廖天國投入心思修改流程，並善用烹調技巧，打破了一般人對健康飲食就是食之無味的誤解。
 
離開任職7年的台灣觀光學院，廖天國本享受著田園樂，但內心對廚藝的熱情絲毫不減，今年3月正式加入了門諾壽豐分院，任職餐廳大廚。新的開始，卻也是新的挑戰，廖天國說，醫院的料理過程與飯店業界的製作方式不同，受限於送餐時間，也無法將料理做到像飯店精緻，但秉持著廚師的初衷，廖老師仍投入心思修改流程，並配合營養師的建議與分析，善用烹調技巧，打破了一般人對健康飲食就是食之無味的誤解。

▲曾任高雄國賓飯店主廚以及台灣觀光學院廚藝系主任的廖天國老師，退休後投身花蓮門諾壽豐分院餐廳大廚。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
將冷凍庫裡的肉退冰，經過瓢水、去腥、瀝水瀝乾、醃製、泡油等流程，肉質變得軟嫩且充滿肉汁，雖然過程繁瑣，但料理要好吃就不能省去這些步驟，而「醫院餐」在油、鹽、糖等份量上多有限制，因此比起在飯店裡工作，在醫院反而要絞盡腦汁，如何才能兼顧健康與美味。廖老師說，雖然醫院工作較費體力，但想到病患住院已經很辛苦，如果能在餐飲上多一點用心與創新，讓患者在住院期間感受到一點小確幸，辛苦一點也是值得！

▲曾任高雄國賓飯店主廚以及台灣觀光學院廚藝系主任的廖天國老師，退休後投身花蓮門諾壽豐分院餐廳大廚。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾壽豐分院營養組組長張矞婷表示，壽豐分院除了提供200床急、慢性精神科及長者失智住院照顧，院區內還設有法人所屬機構「門諾精神護理之家」及「門諾壽豐護理之家」，有感於住在醫院裡的病患通常都是以「年」為單位，因此餐食對患者來說更顯重要。自從廖老師的加入，不僅協助了醫院餐食烹調過程及品質的提升，多樣化的菜色除了色香味俱全，也兼顧了健康，尤其餐食品質提升後，除了患者的回饋肯定，對病患整體的生活品質也大有改善，就連員工餐的訂單也明顯提升，甚至有員工開心的說，沒想到醫院裡也能吃到飯店級的美味，實在是太滿足！

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