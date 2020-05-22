疫情趨緩來「七逃」　台東縣府邀全國旅行同業踩線團體驗　

▲▼ 疫情趨緩來七逃，台東縣府邀全國旅行同業踩線團體驗。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府因應新冠肺炎趨緩，強化疫情趨緩後團客之吸引力，特別邀集全國各縣市旅行社同業公會理事長等，舉辦「520我愛您 台東愛你」全國旅行同業台東踩線團，使其親身經歷深度及感受台東的美好，縣長饒慶鈴出席推介會，除贈送台東好物，並希望藉大家和業者的影響力由上而下協助推廣「109年台東縣政府獎勵旅遊及度假會議計畫」專案。

台東縣繼媒合會之後，配合觀光局推出的3階段觀光振興方案，特別於觀光局防疫旅遊開始前，邀集各地旅行同業公會代表包括全國聯合會、品保協會、省聯合會暨各縣市旅行同業公會理事長副理事長或理監事以上代表及專營國旅團體大型優質旅行社等26個單位30人參加。

3天2夜踩線團活動，行程涵蓋「109年台東縣政府獎勵旅遊及度假會議計畫」所有獎勵遊程，包括傳統技藝體驗或小米吊飾DIY、卑南遺址公園玉玦DIY、經典小鎮關山環鎮自行車、台東鐵花村及熱氣球廊道巡禮、佳芳茶園採茶樂等，只要超過20人團體在台東停留2夜以上即可獲台東森林公園或富山護魚區門票，51人以上至100人則可獲贈在地農特產品，超過100人以上可搭配行程送台東特色遊程，300人以上大團還可享受熱氣球繫留體驗。

縣府觀光處長余明勳表示，藉由本次踩線團推廣台東在地遊程，建議交通部觀光局將台東納入防疫旅遊及第2階段安心旅遊的旅遊目的地，活絡觀光經濟、強化旅遊信心。

►夏季保濕的秘密

►二手票券豐富你的生活

