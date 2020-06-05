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「打工仔」成國際廚藝好手　崑大餐飲系王詩吟用料理找回自信

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▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生王詩吟，累積印尼、馬來西亞、泰國、峇里島等廚藝競賽佳績，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生王詩吟，累積印尼、馬來西亞、泰國、峇里島等廚藝競賽佳績，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生王詩吟，不僅四處打工賺生活費，累積廚藝實力，更努力存錢考取中式麵食丙級、英國葡萄酒與烈酒教育基金會初級葡萄酒證書WSET等專業證照，即將畢業的她已累積印尼、馬來西亞、泰國、峇里島等廚藝競賽佳績，表現亮眼！

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生王詩吟，累積印尼、馬來西亞、泰國、峇里島等廚藝競賽佳績，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王詩吟從小父母離異，跟爸爸一起過生活，高中時期遭逢父親過世，堅強的她靠著自己力量四處打工籌措生活費，曾在超商、飲料店上班，也當過晶英酒店燒臘房擔任工讀生。由於熱愛廚藝，王詩吟聽到學姐推薦，而報名崑山科大餐飲系進修部就讀，為了爭取海外實習的機會，她在二年級的時候轉讀日間部，努力把握所有的修課機會，不錯過每一堂廚藝課程，利用空堂時間完成作業，成績更保持在一定的水準。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生王詩吟，累積印尼、馬來西亞、泰國、峇里島等廚藝競賽佳績，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王詩吟在過去因從未接觸過西餐，做菜時常感到挫折，於是她在課後便自行上網看影片研究食譜，產生不少創意料理。積極爭取國外參賽機會的她，曾拿下2019第12屆印尼沙龍美食大賽榮獲西式烹調銅牌2面、2018馬來西亞檳城國際廚藝競賽榮獲西式烹調銀牌獎1面、銅牌獎1面和佳作1項，2018峇里島FHT國際沙龍廚藝競賽榮獲西式烹調銅牌2面，以及2017泰國TUCC國際極限廚師挑戰賽獲西式烹調競賽佳作。國內的部分也有不少好成績，參加2018健行好棒盃、第14屆龜甲萬料理比賽、2017南區客家美食料理比賽及第一屆首府養生豆製品創意美味競賽，皆獲得佳作。

因工作經歷豐富，且經常在校擔任團隊領導，王詩吟順利獲得在新加坡萬豪酒店實習，表現亮眼，能自行烹飪出一道完整的新加坡料理，深獲主廚及飯店經理好評。最讓她印象深刻的是，實習期間同時報名了馬來西亞檳城國際廚藝競賽，在沒有學校老師的指導下，她利用實習之餘抓緊時間練習、研發菜色，不模仿別人的創意，她堅持「用料理創造自己的故事」，最終以「香料鴨胸佐橙醬&鳳梨鴨腿捲佐獵人醬汁」獲得銀牌。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系應屆畢業生王詩吟，累積印尼、馬來西亞、泰國、峇里島等廚藝競賽佳績，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王詩吟不斷地填補自己的不足，包括參與國際競賽時，因為英文能力不佳，無法聽得懂評審給予的英文講評，為此她還去補習英文，提升外語能力，才能慢慢消化外國籍評審的意見。走在廚藝之路上，最大的成就感是別人吃到自己親手做菜時讚不絕口，加入崑大後，最大的收穫則是遇到馬永曾老師，無論是獲得比賽機會、烹調手法，馬永曾老師都會細心地提供專業指導與建議，她也提醒學弟妹，餐飲系的老師們都很專業，在任何的細節都不馬虎，一定要把握學習機會提升技能。

王詩吟因為成長過程經濟不寬裕而相當辛苦，讓她決定未來要利用料理來服務弱勢族群，有能力的時候可以幫助他人渡過困苦，不讓他們受到飢餓，個性成熟穩重的她，盼能用料理和大家一同感受幸福的滋味。

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