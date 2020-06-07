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解封！蔡英文「要求」陳時中多休假　「台灣挺過考驗正在回歸日常生活」

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▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文7日晚間透過臉書表示，台灣平安度過連續8周「無本土病例」觀察期，今天起防疫新生活正式開始。她也特別向衛福部長陳時中致謝，請他好好陪陪家人。

蔡英文表示，在新的階段裡，各項防疫管制會陸續鬆綁，振興方案也準備上路。最重要的是，中央流行疫情指揮中心的記者會，將從每天固定召開，改成每周三下午召開。台灣，挺過了重重考驗後，正在回歸日常生活的步調。

蔡英文說，「要特別謝謝衛生福利部阿中部長和全體防疫同仁，這段時間以來，日日夜夜堅守崗位。現在期中報告寫完了，記得一定要輪流休假、好好陪陪家人！這是來自總統的要求。」

蔡英文提醒大家，防疫新生活階段，開始多出門的同時，依然要記得肥皂勤洗手咳嗽掩口鼻、保持社交距離或戴口罩落實實名制，生病在家休息或就醫。只要每個人都做到，台灣的防疫好表現，一定就能維持下去。

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