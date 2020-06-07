韓粉看開票崩潰　舉手機號召「罷免蔡英文」：我群組有75人了！

▲韓國瑜被罷免成功，韓粉崩潰。（圖／記者王亞志攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜的罷免案6日通過，引起國際關注，許多韓粉為此感到不滿，恐展開報復性罷免，不少立委被點名，甚至還有韓粉號召「罷免蔡英文」，目前已找到75名有相同意願的人，就等著人數增加，眾志成城。

罷韓投票結果6日出爐，開票時間不到1.5個小時，就已確定罷免成功，韓國瑜成為全台首位被罷免的市長，讓許多韓粉感到崩潰。隨後，韓國瑜率領市府團隊，面色凝重地召開記者會，發表感言。

韓國瑜指出，民進黨第二次執政以來，都把心思放在罷韓國家隊，集中所有政府的力量，「買通了90％的媒體，以及100％的網軍」，不斷抹黑造謠，「一個做牛做馬的政府才是人民要的，貪汙腐敗政府會讓人民唾棄。」

▼許多韓粉站在四維中心外力挺韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



開票結果發表，許多韓粉不敢置信，聚集在國民黨高雄黨部外痛哭失聲，更是有人無法冷靜，站在四維行政中心前不斷叫囂，最後被警方帶走。

此外，還有韓粉看見痛哭的同伴，上前安慰對方，希望對方不要難過，下一個要罷免的，就是總統蔡英文，「目前我的族群（群組）裡面，有75個人，決定要全部來罷免蔡英文了。」

事實上，若真的要罷免總統、副總統，必須由立法院提出提議，接著再由中央選舉委員會監督、指揮各縣市委員會來辦理，並非人民連署就可以罷免。

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▼韓粉拿著手機高呼，下一個罷免蔡英文，他已找到75名同伴，殊不知正副總統罷免要由立法院提議。（圖／記者王亞志攝）

