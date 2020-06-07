剛生完又中獎！預產期出爐媽秒暈「1年2胎」　網笑歪樓：來得及領三倍券

▲懷孕示意圖，非本文當事人。（圖／取自pxhere）

記者張嘉晏／綜合報導

孩子從出生到懂事的這段期間，爸媽需加倍付出心力，等孩子大一點才比較輕鬆。不過這名媽媽卻是在剛生完兒子後又幸運中獎，10個月後辛苦的日常將再度上演，讓她超傻眼。貼文上線後，過來人紛紛加油打氣，安慰她至少還能多領一份「振興三倍券」。

「孩子的爹精蟲太強太會鑽！」一名女網友日前看到驗孕棒忍不住要怒摔，原來她今年1月才剛生完兒子，怎料隔了不久再度中獎，和老公又有了愛的結晶。

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媽媽原以為第二胎會和大兒子一樣在明年1月出生，相差1歲，怎料產檢完卻被告知預產期會落在今年的12月21日，讓她傻眼大喊「老娘1年生兩胎，還不是雙胞胎！」

▲原PO分別在年頭及年尾迎接寶寶。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，9千多名網友湧入，祝福表示「就說是疫情惹的禍」、「恭喜，一起成長的孩子感情會更好」、「年頭一個年尾一個的路過，我只能跟妳說，超級累」、「恭喜恭喜，我們家也是坐完月子就來了」、「妳也蠻厲害，這麼會受孕」、「我2寶只差11個月，當雙胞胎養」。

還有網友靈光一閃，要原PO往好處想，只要寶寶在今年的12月31日前出生就能再多領一份振興三倍券，「剛好還可以領變形消費券」、「還來的及領振興券（放錯重點」、「往好的地方想還能領到三倍券」。

看到眾多過來人的鼓勵，原PO事後也表示很感謝大家的關心，「你們讓我不孤單！孩子他爹也準備要結紮了。」

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