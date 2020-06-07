叫炒青菜外送！他一開盒陰影超重　網轟沒道德：菜市場地上撿的嗎...

▲ 炒高麗菜看起來很不新鮮。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

餐飲業除了衛生、餐點味道是最基本的，賣相也是很重要的一環。一名網友日前叫了一盒炒青菜，沒想到一開盒後讓他瞬間臉垮、食欲全無。網友們看到眼前「發黑的景象」也表示不可思議，直呼店家竟然敢把這樣的東西拿出來賣。

「以後再叫外送，應該會有很大的陰影。」一名網友在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片，原來他日前利用外送平台叫了一份80元的炒青菜，沒想到一開盒令他內心陰影超重。

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只見原本應該油油亮亮的高麗菜，竟然一片發黑，菜葉的邊緣幾乎全部都是黑色的，看起來極度不新鮮，令人當下食欲全無。原PO說，他事後也已經通報外送平台並進行退費，不過往後要叫外送時大概都會再三考量了。

▲ 網友回應 。（圖／翻攝自爆怨公社）

照片曝光後，不少網友驚呼這若不是在地上撿的，就是已經放很久了，「這菜是撿菜販不要的嗎」、「這ㄆㄨㄣ（廚餘）吧」、「這應該餵豬的吧」、「這種品質也好意思出餐，真的蠻誇張的」、「這是切完放置或冷藏過久才炒的」、「菜市場收攤之後地上撿的嗎」。

另有網友認為，這也有可能是店家偷懶沒洗鍋子，高麗菜沾染到上一道菜的醬汁所致，但無論如何，把這種模樣的菜品拿出來賣，也是沒什麼職業道德，「餐飲業告訴你，這是炒上一個沒洗鍋或隨便沖水，直接炒高麗菜，上一個剩的醬汁燒焦，這吃起來會有苦味」、「商家沒道德，這東西也敢賣」。

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