　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

振興三倍券開印了　蘇貞昌教「三原則」辨真偽

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇貞昌5日視察振興三倍券印製情形。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌5日視察振興三倍券印製情形。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院長蘇貞昌近日公布「振興三倍券」領取及使用方法，三倍券7月中就要上路。蘇貞昌5日特地前往中央印製廠視察三倍券印製情況，他也向央行總裁楊金龍指示，同仁工作量增加，不要吝於給獎勵加津貼。

蘇貞昌5日視察振興三倍券印製情形時表示，印製振興三倍券是非常重要的國家隊工作，除了全國民眾熱切期待外，也期盼有助國家振興經濟。大家是一個團隊，也是國家隊，希望彼此配合與體諒、坦誠合作才能做好工作。

蘇貞昌指出，日前已公布「振興三倍券」，所以國人都在等待，政府除了要實現大家滿滿的希望，也要讓國人領到振興三倍券時就感到驚艷、「有夠讚」。

蘇貞昌強調，印製振興三倍券分秒必爭，因此也增加了中央印製廠的工作，感謝中央銀行總裁楊金龍及所有同仁。同仁願意協助，很感動也很感謝，若因印製振興三倍券而增加工作份量的同仁，請楊金龍不吝給予獎勵或津貼，也請他好好照顧全體員工，以表達政府的敬意與期待。

蘇貞昌說，大家是一個團隊，無論甲方或乙方都是國家隊，要做好工作，需彼此好好配合、坦誠合作並相互體諒，才能讓工作圓滿順利。請大家務必做好工作，一起加油。

蘇貞昌視察工廠生產線，除了解振興三倍券印製流程外，觀看三倍券半成品的平凸版底紋票以及觀摩現場的票券裁切，並且透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」三原則了解如何分辨三倍券真偽。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
LIVE／連4天+0！連續54天無本土病例　大規模解封倒數2
阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」挖出百人大屠殺慘劇
快訊／千萬BMW超跑北宜高速撞護欄　車頭撞爛成V字型..駕駛
17歲少女懷孕產女..陸母氣炸：孩子父親是誰？她竟淚吐「一長
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／換肝出院回到服務處！顏清標：謝謝醫療團隊跟大家的關心

楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」　犀利文勸：別再做89萬票美夢了

罷韓投票倒數一天！民進黨立委分進合擊　陸海空齊發最後催票

振興三倍券開印了　蘇貞昌教「三原則」辨真偽

顏清標換肝23天順利出院！執刀名醫曝父子醒來開口「第一句話」

校園6／7口罩解封！侯友宜：保持社交距離可不戴

「這是個制度不完整的世界 」　侯友宜沈痛：支持殺警案上訴

人民日報讚韓國瑜「市政成績不錯」　指民進黨煽動背叛高雄的恨意

李來希挺韓國瑜「認真市政不貪污」：罷免後明天會更好？

雲端最前線／早有心理準備？韓國瑜已擬好罷免感言？

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

快訊／換肝出院回到服務處！顏清標：謝謝醫療團隊跟大家的關心

楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」　犀利文勸：別再做89萬票美夢了

罷韓投票倒數一天！民進黨立委分進合擊　陸海空齊發最後催票

振興三倍券開印了　蘇貞昌教「三原則」辨真偽

顏清標換肝23天順利出院！執刀名醫曝父子醒來開口「第一句話」

校園6／7口罩解封！侯友宜：保持社交距離可不戴

「這是個制度不完整的世界 」　侯友宜沈痛：支持殺警案上訴

人民日報讚韓國瑜「市政成績不錯」　指民進黨煽動背叛高雄的恨意

李來希挺韓國瑜「認真市政不貪污」：罷免後明天會更好？

雲端最前線／早有心理準備？韓國瑜已擬好罷免感言？

國道火球驚悚迎面撲！16歲嫩妹無照撞恐賠上百萬　網酸人生勝利組：直接買下槽罐車

邊境防疫成功！「4成境外移入」攔截成功　陳宗彥：工程浩大

大立光傳「鏡頭專利」授權蘋果　超前部署避開紛爭！iPhone新機引股價強漲

中職／蝴蝶球費爾本踢館兄弟廖乙忠　運彩看好統一

快訊／連4天+0！連續54天無本土病例　大規模解封倒數2天

回應北京鬆綁！美擬「修改對中航運禁令」持續允許部分航班入境

65歲教頭恐無法場邊執教！丹東尼不滿被針對　NBA主席坦承言之過早

箭穿右頸爆血！日男十字弓連殺3家人後引伯母入室　她一開家門秒中箭

快訊／換肝出院回到服務處！顏清標：謝謝醫療團隊跟大家的關心

《玩很大》來賓驚見「校草級男神」！　曾文水庫錄外景…一整排全是高顏值藝人

政治熱門新聞

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

反對罷韓　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

不在意被看嘸　陳時中這樣說鄭弘儀大讚

快訊／李承翰67歲父悲憤逝！蔡英文指示內政部全力協助家屬

掛綠戰袍參選　陳時中「一句話」回絕邀約

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

呂秀蓮：美拿台灣拳頭打中國石獅

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌指示全力協助

防疫解禁　陳時中「為還債」宣傳觀光

快訊／顏清標換肝住院23天出院了　

罷韓投票日「6不原則」！違者罰50萬

蔡英文乾兒子醉倒被輾斃？　總統府還原真相

呂捷表態投票！妻被出征霸氣嗆：管你什麼粉

被海派放話？　陳其邁回應了！

更多熱門

相關新聞

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌指示全力協助

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌指示全力協助

鐵路警察李承翰為保護台鐵乘客，遭兇嫌刺殺身亡，而鄭嫌一審被判無罪，李父因不滿判決，加上長期鬱悶於4日胃出血病逝。對此，行政院長蘇貞昌5日表達哀悼並指示相關單位全力協助家屬後續事宜。

店家兌換三倍券看過來！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

店家兌換三倍券看過來！經濟部用一張圖說明二大兌領管道

三倍券吵不完　名嘴：發現金是蔡英文說的

三倍券吵不完　名嘴：發現金是蔡英文說的

富邦金挺國旅！豪砸近7億預算　5.8萬員工在國內旅遊、教育訓練

富邦金挺國旅！豪砸近7億預算　5.8萬員工在國內旅遊、教育訓練

消基會：振興三倍券設使用期限「政府帶頭違法」

消基會：振興三倍券設使用期限「政府帶頭違法」

關鍵字：

蘇貞昌振興三倍券中央銀行中央印製廠

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

臭到爆！17歲弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」…媽狂轟：整棟樓都聞得到

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

愛妻遭酸民罵醜！　館長曬老婆辣照

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面