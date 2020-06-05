振興三倍券開印了　蘇貞昌教「三原則」辨真偽





▲蘇貞昌5日視察振興三倍券印製情形。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院長蘇貞昌近日公布「振興三倍券」領取及使用方法，三倍券7月中就要上路。蘇貞昌5日特地前往中央印製廠視察三倍券印製情況，他也向央行總裁楊金龍指示，同仁工作量增加，不要吝於給獎勵加津貼。

蘇貞昌5日視察振興三倍券印製情形時表示，印製振興三倍券是非常重要的國家隊工作，除了全國民眾熱切期待外，也期盼有助國家振興經濟。大家是一個團隊，也是國家隊，希望彼此配合與體諒、坦誠合作才能做好工作。

蘇貞昌指出，日前已公布「振興三倍券」，所以國人都在等待，政府除了要實現大家滿滿的希望，也要讓國人領到振興三倍券時就感到驚艷、「有夠讚」。

蘇貞昌強調，印製振興三倍券分秒必爭，因此也增加了中央印製廠的工作，感謝中央銀行總裁楊金龍及所有同仁。同仁願意協助，很感動也很感謝，若因印製振興三倍券而增加工作份量的同仁，請楊金龍不吝給予獎勵或津貼，也請他好好照顧全體員工，以表達政府的敬意與期待。

蘇貞昌說，大家是一個團隊，無論甲方或乙方都是國家隊，要做好工作，需彼此好好配合、坦誠合作並相互體諒，才能讓工作圓滿順利。請大家務必做好工作，一起加油。

蘇貞昌視察工廠生產線，除了解振興三倍券印製流程外，觀看三倍券半成品的平凸版底紋票以及觀摩現場的票券裁切，並且透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」三原則了解如何分辨三倍券真偽。

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