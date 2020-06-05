上完大號出來「婆婆守門外」！好心建議一句網全暈：你的屁股不是你的屁股

▲廁所示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人上完廁所清潔的方式都不同，有人單純用衛生紙擦，也有人會再加一張濕紙巾多重清潔。不過一名網友提到，她在婆家上完大號出來，婆婆竟在門外等她，要她不要用這麼多張衛生紙，用水洗比較乾淨。貼文一出，有網友認為實在是管太多，但亦有人大讚水洗好處。

「每個人習慣不一樣，我非常不喜歡手指葛（意指沾到）到屎，謝謝。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示某次在婆家上完大號出來，婆婆竟然等在外面表示「妳用那麼多張衛生紙喔！屁股要水洗，水洗才乾淨！」彷彿已經在門外觀察了一陣子。

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不只這次經驗，原PO說，她4日同樣在婆家上廁所，出來發現婆婆又在門外等她，還強烈建議她上完大號要用水洗，否則會長痔瘡。

原PO表示，她不否認用水洗會比較乾淨，但每個人習慣不同，加上又不是在自己家，不想把人家的浴室弄得滿地溼答答，「誰規定大便後一定要水洗啦！」

文章貼上網，部分網友們表示「妳上廁所，她是跟去門外等嗎」、「你的屁股不是你的屁股」、「下次帶自己家的衛生紙去用吧」、「不在自己家真的無法啊」、「顧好自己的屁股很難嗎」。

▲部分網友贊同大號完要水洗，提到免治馬桶是個不錯的選擇。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

另一票網友也討論起水洗的好處，有人說畢竟有時大號時，私密處會被噴濺起來的馬桶水沾到，建議還是洗一下比較保險，「醫生也說水洗比較不容易有痔瘡」、「水洗過後覺得回不去」。但是也有人提醒，若使用免治馬桶，還是要勤消毒「出水管」，否則一樣容易感染。

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