影／高雄氣爆案！議員質疑市長去按摩...許崑源當場飆罵陳菊90秒：有夠鴨霸

記者邱茀濱／綜合報導

罷韓案93萬高票通過後，高雄市議長許崑源晚間從住處跳樓身亡。回顧議長生前是個相當霸氣的人，曾於2014年高雄氣爆案時，對於時任高雄市長的陳菊態度相當不滿，甚至高分貝譴責陳菊鴨霸，更嗆聲「你囂張這款型的，市長是這樣做的喔？」

▲市議長許崑源相當霸氣。（圖／記者洪正達攝）



高雄2014年發生氣爆案時，國民黨市議員劉德林質疑市長陳菊當晚是否接受按摩，但對方卻以「偵查不公開」不多作回應，讓議長許崑源瞬間暴怒，當場飆罵陳菊長達90秒，嗆說「你有夠鴨霸」，還高分貝兩度噴「你什麼態度阿？」

▲陳菊過去曾被許崑源嗆說「有夠鴨霸」。（圖／翻攝自高雄市議會錄影）

「32幾條人命不要緊嗎？」許崑源怒嗆，「議員問你有無按摩，（答案）有跟無就好，你是怎樣？你要找漏氣（指故意丟議員面子）嗎？你囂張這款型的，你囂張什麼？市長是這樣做的喔？」

許也當場質疑陳菊「偵查不公開」的說法，強調陳菊過去都願意向媒體說明，為何不在議會回答，要求陳菊「人家要尊重你，你也要給對方尊重啊」。不過，陳菊都未做回應。



▲高雄市議長許崑源跳樓身亡。（圖／記者顏如玉攝）



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