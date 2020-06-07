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殯儀館外凌晨「吹狗螺30秒」　許崑源發「最後3篇文」3分鐘後跳樓亡

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殯儀館外凌晨「吹狗螺」30秒　許崑源「發2篇文」3分鐘後跳樓亡。（圖／記者王亞志攝）

▲今凌晨近2時，殯儀館外頭有多隻狗哀嚎「吹狗螺」。（圖／記者王亞志攝）

記者王亞志、陳以昇、陳俊宏／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日晚間在臉書寫下最後三篇文章後，從17樓住處跳樓身亡，震驚各界，遺體已送至九龍殯儀館。今天（7日）凌晨，殯儀館外傳來長達30多秒的「吹狗螺」。

許崑源一路相挺韓國瑜，每天都會在臉書分享韓的政績，希望高雄人可以給韓一個機會，讓韓繼續留在高雄做事。豈料，罷免選舉以93萬9090票，遠遠跨過57萬4996人的門檻，讓韓成為台灣第一位被罷免的縣市首長。

▲▼許崑源墜樓 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼許崑源在住處跳樓身亡。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼許崑源墜樓 。（圖／記者吳奕靖攝）

許崑源6日晚間8時40分先在個人臉書分享韓國瑜的臉書文章，寫道「這一次，誰會是贏家」；他8時40分也在「用心打拼許崑源」粉絲團分享韓的文章，並於8時42分在粉絲團PO文「這一次，誰會是贏家？」，隨後驚傳跳樓身亡。

警方證實，許崑源晚間8時45分從住處一躍而下，現場未發現遺書，遺體送至九龍殯儀館。據悉，當時妻子、女兒都在家中，直到警方上門告知，才驚覺許墜樓身亡，當場情緒崩潰。而今凌晨近2時，殯儀館外頭有多隻狗哀嚎「吹狗螺」，時間長達30多秒。

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▼高雄市長韓國瑜到殯儀館慰問家屬。（圖／地方中心翻攝）

▲▼許崑源跳樓亡…家屬殯儀館跪地痛哭！韓國瑜到場「緊握雙手」哀悼。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

▲▼許崑源一路相挺韓國瑜。（圖／資料照）

▲高雄市議長許崑源、高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

許崑源發「最後3篇文」3分鐘後跳樓亡。（圖／翻攝許崑源臉書）

▲▼許崑源在粉絲團分享韓國瑜的文章，並寫道「這一次，誰會是贏家？」（圖／翻攝許崑源臉書）

許崑源發「最後3篇文」3分鐘後跳樓亡。（圖／翻攝許崑源臉書）

▼許崑源在個人臉書分享韓國瑜的文章，並寫道「這一次，誰會是贏家？」（圖／翻攝許崑源臉書）

許崑源發「最後3篇文」3分鐘後跳樓亡。（圖／翻攝許崑源臉書）

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