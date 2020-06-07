韓國瑜被罷免「1.9億次刷屏」登微博熱門第2　萬人熱議：台灣政治亂七八糟的

▲韓國瑜率市府團隊出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日以9超過3萬同意票確定遭罷免，隨後大陸官媒都以快訊方式報導相關消息，微博上同樣引發熱議，「韓國瑜被罷免」的話題一度登上熱搜第2名。雖然有網友認為，「台灣政治亂七八糟的」，但也有人表示，在大陸「領導說一，我們都不敢說二呢」。

▲ 央視新聞報導韓國瑜被罷免 。（圖／翻攝自微博）

韓國瑜罷免案6日下午通過後，包括《央視新聞》、《人民網》、《環球網》等大陸官媒，都以快訊等方式報導相關消息，網友紛紛轉載甚至發文評論，讓「韓國瑜被罷免」的話題一度登上微博熱搜第2。

截至7日上午8點，「韓國瑜被罷免」累計閱讀量達1.9億，討論數為1.1萬。《鳳凰網》的報導貼文更是湧入超過1.8萬條留言，按讚次數超過20萬。微博閱讀量指的是該條微博被顯示在別人網頁上的次數，即每刷一次，不管別人有沒有看過，回覆或轉發條數的閱讀量全部加一。

▼ 鳳凰網的貼文按讚次數超過20萬 。（圖／翻攝自微博）

微博上對「韓國瑜被罷免」的討論主要可分為對韓國瑜政治生涯的看法、民主投票的看法以及對台政策的看法。網友指出，「兩面人的正確下場」、「自作自受，活了個大該」、「活該，你剛當一年市長就去選領導人，當高雄是啥？你的踏板？老百姓也不是傻子，爛党徹底完犢子了」、「他就不該去選什麼領導人，凳子都沒坐熱就去搞選舉」。

▲ 韓國瑜被罷免話題達1.9億閱讀 。（圖／翻攝自微博）

也有人就「罷免投票」發表看法，「台灣政治亂七八糟的，4分之一民意罷免，肯定全部都下台。沒有一個可以過關」、「看吧，這就是民調（民粹）。一天到晚搞投票，不好好搞經濟和搞民生。不喜歡誰就把他投下去，不管這個人能力怎麼樣！喜歡誰就把他投上去，也不知道這個人能力怎麼樣！這就是民調（民粹）誤國。」、「民主鬧劇而已」。

不過也有網友認為，「在我們這裡，別說投票罷免市長了，連多說兩句都直接關起來，然後寫檢討保證書才放你」、「領導說一，我們都不敢說二呢。。領導說拆了，我們都喜迎的。。。」、「國民黨註定失敗下場，不過蔡英文也沒好到哪裡，早日梧桐（武統）吧」。