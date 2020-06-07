王浩宇臉書發許崑源死訊遭砲轟！　詹江村氣炸：下周一去服務處「討公道」

▲王浩宇臉書發許崑源死訊，被網友砲轟，「消費死者」。（資料照／記者羅志華攝）

記者葉國吏、陳韻如／綜合報導

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書發佈死訊，而因開頭寫「力挺韓國瑜」被網友砲轟消費死者。對此，桃園市中國國民黨籍議員詹江村表示，看不下去王浩宇屢次拿別人的不幸作文章，因此號召民眾8日前往王浩宇的中壢服務處「討公道」。

王浩宇6日晚間得知高雄市議長許崑源墜樓身亡消息後，馬上在臉書發文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，發文被韓粉認為是在消費死者引起抨擊，還有網友批評王浩宇「沒有人性」。王浩宇刪文後在深夜11點40分再度發文，解釋先前發文只是告知訊息，沒有評論之意。刪文只是避免被政治操作。「若因此造成誤會，我願致上最深的歉意。」

不過，儘管立刻刪文澄清，仍無法平息網友怒火，依舊湧入王浩宇臉書痛罵他。對此，詹江村更是極度憤怒，認為王浩宇再三拿別人的不幸做文章，這行為相當不可取，因此發佈消息，「受到浩宇粉消費已故高雄市議長許崑源的刺激，號召民眾在六月八號下午一點到王浩宇的中壢服務處「討公道！」

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