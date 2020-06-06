中選會：韓國瑜4年內不得再參選高雄市長

▲韓國瑜6日被罷免高雄市長。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會晚間發新聞稿表示，根據高雄選委會開票結果，此次高雄市長韓國瑜罷免投票案以93萬9090張罷免贊成票，超過高雄市罷免案投票人總數的四分之一，罷免通過，未來4年內韓國瑜不得再參選高雄市長。

中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》第91條第1項及同法施行細則第51條規定，直轄市長罷免案投票結果，應由該會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果，又依同法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

中選會指出，韓國瑜罷免案投票人總數為229萬9981人，投票人數為96萬9259人，投票率為42.14％，有效票為96萬4141票，其中同意罷免票數為93萬9090票，佔97.40％；不同意罷免票數2萬5051票，佔2.60％，無效票為5118票，

中選會表示，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會說明，依《公職人員選舉罷免法》第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告日起，解除職務；被罷免人自解除職務日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

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