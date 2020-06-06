你還記得嗎？韓國瑜2年狂噴25金句　「可憐哪！我都用X眼看他們」

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

6月6日高雄市長韓國瑜罷免案結果出爐，最終以93萬9090同意罷免票，將韓國瑜成功罷免。傍晚韓國瑜回應投票結果，以他最令人印象深刻的庶民語言，向外界表達「兩個感謝個祝福一個遺憾」；韓國瑜自2018年掀起一股「韓流」，一直吹到2020年總統大選，還創造了不少令人印象深刻的金句，《ETtoday新聞雲》帶您一起回顧。

1.莫忘世上苦人多

韓國瑜從參選以來到當選高雄市長，一直自稱是庶民，創造了許多「庶民金句」，而他也常在各大造勢場合喊話「莫忘世上苦人多」，打動許多選民的心。

2.一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心

韓國瑜參選高雄市長以來，用「一碗滷肉飯與一瓶礦泉水」打選戰，甚至還向黨中央喊話，「我不求滿漢全席，只要1碗滷肉飯！」表達高雄需要資源的訴求。

3.貨得出去，人進得來，高雄發大財

韓國瑜最耳熟能詳的競選口號「貨得出去，人進得來，高雄發大財」，成為他當時的政見主軸，希望復甦高雄經濟。

4.我希望陳其邁委員趕快政治斷奶

韓國瑜在競選高雄市長期間砲轟對手陳其邁，「什麼時候政治斷奶啊，好像都不斷奶的，我希望陳其邁委員趕快政治斷奶」，事後陳其邁也反擊，請他趕快斷掉國民黨的奶水。

5.乾乾淨淨的輸，沒關係，不要骯髒的贏

時任國民黨主席吳敦義在韓國瑜競選期間失言，稱陳菊是「肥滋滋大母豬」，遭到外界批評。之後韓國瑜在造勢晚會上表示，發言非常不適當，「我寧願乾乾淨淨輸掉，我也不會骯髒的贏得這場選舉！」

6.蓋愛情摩天輪上去做愛做的事

韓國瑜推出許多推出力推發展觀光，要把愛河包裝為愛情之河，將摩天輪和汽車旅館結合，興建「愛情摩天輪」，歡迎大家「上去1小時做愛做的事」，花1分鐘就可以完成結婚。

7.一萬個工作機會，我就以身相許，晚上跟你睡覺

韓國瑜在「姊妹挺韓國瑜」成立大會上稱「未來我當高雄市長，誰來高雄投資，創造10個工作機會，我親自握握你的手；若有100個工作機會，我就抱你一下；若有1000的工作機會，我就親你的臉一下；若來投資給高雄1萬個工作機會，我就以身相許，晚上跟你睡覺！」，現場哄堂大笑，他隨後改口，是晚上陪泡茶聊天，大家不要想歪。

8.高雄又老又窮

韓國瑜在國民黨黨內初選勝出後的記者會上，向高雄鄉親喊話，民進黨在高雄執政20年，「只留下又老又窮，各行各業蕭條的不得了」，高雄鄉親已經不欠民進黨了。此話一出直搗高雄人的心，讓不少在地人感嘆經濟蕭條「很有感」，也成為大家最耳熟能詳的金句。

9.太平島挖石油

韓國瑜提出「太平島挖石油」，要把太平島變成股票公司上市，解決高雄市政府的三千億的債務。

10.韓國瑜「塞子」、「棋子」理論 護中華民國安全

韓國瑜在國民黨總統初選的電視政見會上，回答「國安題」，以「塞子」、「棋子」的比喻，形容台灣在國際上的角色。「還是台灣要換個角色，晚上身體疲倦，泡個澡要用塞子，台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。」

11.我競選政見有白紙黑字嗎？

韓國瑜在競選期間開出許多政見支票，有愛情摩天輪、高雄迪士尼，其中太平島挖石油的政見遭議員質疑，預算編在哪？沒想到韓國瑜回答，「誰說要挖石油的？」、「我競選政見有白紙黑字嗎？」

12.面對抹黑 我都用屁眼看他們

面對網路抹黑、造謠，韓國瑜接受網路節目訪問時回應酸民，「這是非常、非常小癟三的行為，這種人我都不好意思講，是非常窩囊、非常陰暗，而且非常可憐」，「所以不好意思，我看到網路上這些攻擊者，說句不客氣的話，我不是用肉眼在看，我是用屁眼在看他們！」

13.立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙

韓國瑜曾在前總統馬英九主辦的經濟論壇上談論台灣未來，並喊出「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，引起熱議，事後他表示，這是維多利亞雙語學校的校訓，盼藉此期許孩子們能有寬闊心胸，心懷大志，並非為成人世界下註解。

14.鳳凰飛走進來一堆雞

國民黨總統參選人韓國瑜29日在直播中釋出第二波政見，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策三解方。但過程中，韓國瑜說，人才不停流出，只有勞動力進到台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」當下國政顧問團社福組召集人馮燕聽了急忙提醒，「不能這樣講啦，不能有歧視。」

15.得民心得天下 得民調得痔瘡

當時韓國瑜民調一直落後對手總統蔡英文，之後在輔選場合中，大酸對手「得民心得天下，得民調得痔瘡」。

16.偷看前面女同學 小腿又白又漂亮

韓國瑜2020以總統候選人之姿，替立委候選人站台輔選，在致詞時自曝當年唸放牛班的理由，是因為國二時前方坐了一名女同學，對方小腿又白又漂亮，讓他每天盯著看，導致成績一落千丈。

17.要不要問我幾歲前還是不是處男？

韓國瑜在總統辯論會時，回應媒體提問。今天總統大選還再提我的私生活，「要不要問我幾歲前還是不是處男？無聊！抹黑造搖非常沒有水準，讓我大失所望」

18.你自己的問題都已經把台灣狹窄化，可憐啊！

同樣在辨論會的場合，韓國瑜回應媒體提問，習近平主席說要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽，習近平說做人要有義氣，台灣人要不要聽？習近平說要一國兩制，總編輯，台灣人要不要聽，親愛的中央社總編輯，「你自己的問題都已經把台灣狹窄化，可憐啊！」

19.三立電視台改成兩立 剩下兩立是造謠、抹黑

「為什麼我不接受三立電視台採訪，我說你改名字？我這裡呼籲三立電視台改成兩立，我就接受你訪問，為什麼少一立，因為沒有良心，剩下兩立是哪兩立？第一個造謠，第二個抹黑，這還叫新聞媒體嗎？」

20.蔡英文敗在一個字空

蔡英文總統不客氣的說，妳敗在一個字「空」架空的空，就好像去夜市，就好像去夜市點一碗蚵仔麵線，我找不到蚵仔。

21.這麼燦爛的台灣怎麼會變這樣子？我不服氣

總統大選辯論會結論階段，韓國瑜向支持者喊話，為什麼我們不快樂？我們好悶？這麼燦爛的台灣怎麼會變這樣子？我不服氣。

22.他奶奶的、放馬過來、恁爸等你

對於抹黑新聞、汙衊吸毒、包養小三的謠言，韓國瑜回應，「我真的都很想說，他奶奶的！政壇上如果沒有韓國瑜，台灣政壇就會變的空虛、貧乏、蒼白、無聊，現在不罵韓國瑜、不踹韓國瑜2腳，就不是名嘴了」，甚至還對韓黑嗆聲，「放馬過來，恁爸等你。」

23.捧消毒水猛聞 韓國瑜：確認漂白水與水的比例

總統大選落選後，韓國瑜專心於市政盼能反轉罷免危機，而當時也正值新冠肺炎防疫期間，韓國瑜視察客運消毒SOP，當場拉下口罩，先低頭聞了聞桶子裡頭的消毒水，事後受訪時表示，是了確認漂白水與水的比例足不足夠，漂白水如果太少，達不到消毒效果，那桶水的味道就是漂白水的味道，比例正常。

▲韓國瑜視察客運聞消毒水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



24.「罷韓國家隊」全力攻打韓國瑜 抹黑造謠

罷韓氛圍遍滿高雄後，韓國瑜言行變得低調許多。6月6日罷韓結果出爐，韓國瑜被罷免成功，隨後對外回應選舉結果，批評民進黨所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，集中所有中央政府力量、跨越各部會，買通幾乎90%以上的媒體，幾乎百分百的網軍，全力攻打韓國瑜，抹黑造謠。

25.作威作福貪汙腐敗的政府 是人民所唾棄的

罷韓結果出爐後，韓國瑜憤慨的表示，罷韓國家隊如果有這種心思體力，為什麼不好好用在建設國家造福民眾，而把它放在全心全意的鬥爭，這是我非常大遺憾，一個做牛做馬政府才是人民要的，一個作威作福貪汙腐敗的政府，是人民所唾棄的，這點非常遺憾。

▲韓國瑜被罷免。（圖／記者李毓康攝）

關於罷韓，其他人也了看了這些...

► 韓國瑜下一步不排除提罷免無效訴訟 市長補選徵詢這4人被點名

► 朱立倫預言民進黨將全面展開攻擊：江啟臣必須加速改革

► 江啟臣千字聲明譴責民進黨操縱罷免：近日內與韓國瑜磋商補選

更多罷韓後續分析...



► 民進黨派高雄代理市長4人被點名曝光

► 韓國瑜跌落神壇 3個錯誤讓93萬張罷免票創高雄史上第一次

► 韓國瑜剩下6天時間搬家 中選會6月12日正式公告罷免成功

►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣