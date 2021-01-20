快訊／佛光山取消2021煙火！無人機表演延後　燈會「研議中」

▲高雄佛光山春節平安燈法會。（圖／翻攝自佛光山臉書）

記者許宥孺／高雄報導

受到部桃院內疫情感染擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表態，考量集會活動人潮擁擠，強烈建議集會活動取消或延後辦理。高雄佛光山20日宣布，取消辦理2021光照大千煙火施放，以及延後舉辦吉星高照無人機燈光獻禮活動，至於燈會部分是否取消，佛光山仍在研擬中。

將邁入第10年的「高雄佛光山春節平安燈法會」原定於2021年2月12日至3月12日（農曆正月初一至廿九）舉辦，為期一個月的燈會，將以星雲大師題寫的新春賀辭「花開四季．耕耘心田」為主軸。

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今年佛光山平安燈法會共規劃四大主題，「花開四季迎豐年」、「耕耘心田智慧開」、「賞燈春遊打卡趣」、「美味蔬食安心嚐」，內容包括延續2019年佛教界首創的無人機展演，今年大年初一至初五，大雄寶殿上空再度有400台無人機照亮夜空，表演時間長達10分鐘。此外還有煙火秀、燒年香、新春禮千佛法會、新春祈福法會、花燈展演、特技表演、京劇等系列活動。不過受到疫情影響，佛光山決定取消光照大千煙火施放，並延後舉辦吉星高照無人機高空燈光獻禮活動。

▲佛光山決定不施放煙火，無人機表演延後舉行，燈會部分仍研議中 。（圖／佛光山提供）