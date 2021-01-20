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社會 社會焦點 保障人權

高雄婦一覺醒來存摺印章不見　48萬遭盜領竟是姪子幹的

記者黃子倩／高雄報導

美濃一名卓姓婦人日前午休起床，發現放在桌上的存摺、印章不見！懷疑遭人竊盜，於是報案請求警方協助，員警立即調閱相關監視器，發現竊嫌是剛把車輛違停在農會前的男子，於是立即前往犯嫌住家，果然在前往犯嫌住家途中查獲竊嫌，順利追回婦人的辛苦錢。

▲▼ 姪子遭人討債竟將歪腦筋動到阿姨身上 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲姪子在外欠債竟將歪腦筋動到阿姨身上，下手行竊提款簿取款。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，事發當天美濃分駐所警員李志鵬、楊琇雯正在執行巡邏勤務，到美濃農會簽巡時，發現一輛白色汽車違規停車在農會門口，於是上前盤查並勸導駕駛人將車停放至安全、無妨礙交通的地方。勸導後，警方即恢復巡邏勤務，此時無線電的另一頭通報，疑似有竊盜案件發生，接獲通報的警員開車到現場。

報案的卓姓婦人表示，她稍早睡午覺時有聽到翻東西的聲音，於是下樓查看，沒想到意外發現農會存摺、印章遭人竊取，但嫌犯早已不見蹤影，於是打110報案並致電農會止付存款餘額，但農會行員表示帳戶已被提領48萬。

▲▼ 姪子遭人討債竟將歪腦筋動到阿姨身上 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子下手行竊錢，將車子違停遭警察盤查。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方立即趕到農會調閱監視器，發現提領婦人存款的是剛剛盤查違停的32歲羅姓男子，於是調閱剛盤查的資料，欲前往羅姓犯嫌的住宅，果真在前往犯嫌住家的途中，發現犯嫌的車輛再一次違停，但這次是停在郵局前面，警方見狀，立即迴轉前往郵局逮獲犯嫌。

羅姓犯嫌表示剛領的48萬，有一半已拿去還賭債，其中10萬塊存入了自己的戶頭，剩下的現金則放在身上留用，因積欠地下錢莊債務，年關將近又遭到討債，被逼的走投無路，所以才會趁阿姨熟睡的時候，下手偷取阿姨的辛苦錢來還債。

警方通知盧姓婦人至所指認，驚覺犯嫌竟是自己最熟識的姪子，於是向警方表示不願提告也不追究，不過竊盜是屬公訴罪，警方全案調查完畢後仍將羅嫌依竊盜罪嫌移送法辦；婦人除了感到失望，對於警方積極偵辦查獲竊嫌並迅速追回自己的辛苦錢，表示感激。

▲▼ 姪子遭人討債竟將歪腦筋動到阿姨身上 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲姪子在外欠債竟將歪腦筋動到阿姨身上，下手行竊提款簿取款。（圖／記者黃子倩翻攝）

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