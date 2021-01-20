諷陳柏惟「很台罷免說」　謝寒冰：他沒牽扯抗中保台好像會死

▲謝寒冰、陳柏惟。（圖／記者羅志華攝、記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對遭藍營「割萊委」行動點名罷免，台灣基進立委陳柏惟日前回應，若覺得他在專業表現不夠，他會接受民意檢驗，但若只是看他不爽，甚至因為表現「很台」就要罷免他，那沒有道理。對此，資深媒體人謝寒冰嗆聲陳柏惟又在牽扯抗中保台，「這個人離開這4個字好像人會死一樣」。

謝寒冰參加新聞台節目錄影時，點名陳柏惟是接下來最有可能被罷免的人，並表示理由非常簡單，因為陳柏惟的幹話太多，比16日遭罷免的民進黨桃園市議員王浩宇更多且更機車。

對於陳柏惟出面回應是否擔心遭罷免時，表示「如果大家覺得他在專業上表現不夠，當然接受民意檢驗，但如果只是情緒上的，只是看我不爽，甚至因為我表現的很台，就要把我罷免掉，那沒有道理」等話，謝寒冰開嗆，又在牽扯抗中保台，這個人離開這4個字好像人會死一樣，什麼東西都要牽扯抗中保台。

謝寒冰認為最近陳柏惟真的怕了，開始出來訴苦喊冤，「如果我真的做得不好，你們要用專業的角度，但是我真的有做得不好嗎」最後還說 難道你們會因為我講話很台 所以要罵免我嗎

謝寒冰再罵，拜託陳柏惟想想看自己當立委一年來做了什麼好事，「什麼也沒做，每天就在抗中保台」。

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