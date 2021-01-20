罷免王浩宇氣勢延續！　黃暐瀚預測：陳柏惟比黃捷還要危險

▲立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，接著就是2月6日高雄市議員黃捷的罷免案，此外，台北市議員羅智強也點名要將挺萊豬的台灣基進黨立委給罷免掉。對此，資深媒體人黃暐瀚預測，雖然還不確定陳柏惟罷免提案是否會通過，但是陳柏惟比黃捷還要危險。

黃暐瀚在網路節目《鄉民大會》表示，陳柏惟的選區有地方勢力，當初陳柏惟當選是因為整個大環境對國民黨不好，因為當時反送中的情緒高漲，國民黨被打成中共同路人，大家都討厭國民黨，年輕人願意返鄉投票。

但是2018年之後，未來公投不綁大選，黃暐瀚指出，罷免選舉可能就不會有大量的年輕人回去投，應該都會是當地人而且他們的年紀偏大，而年輕人會為了支持黃捷或陳柏惟而返鄉投票嗎？當初罷韓有很多人喊光復高雄返鄉投票，但會有年輕人為了支持黃捷回家投票嗎？

黃暐瀚分析陳柏惟的選區，「台中有顏家，人家不是吃素的」，動員8萬、9萬人出來投票的力量是有可能的。

不過陳柏惟被點名要遭罷免後，反而提出選罷法有瑕疵應該修法；黃暐瀚表示，現在民進黨還在猶豫，不敢說要把罷免門檻提高，現在只有陳柏惟說要修，但這個東西是藍綠共業，用現在的遊戲規則韓國瑜、王浩宇被罷免了，結果換到自己的時候，就說要修法、說門檻低，他諷刺「這樣會被別人吐口水，選民反而會集中。」

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