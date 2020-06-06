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影／2小時燒光28年心血！紙風車劇團900字說明承諾：一齣戲一齣戲做回來

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記者林育綾／台北報導

紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」在今（6）日凌晨發生大火，短短不到2小時內，28年累積的創作資產盡數燒毀，損失超過5千萬以上，頓時讓劇團所有人員錯愕。劇團在中午發布新聞稿聲明，900多字說明將會努力勇敢面對，創辦人李永豐承諾，「設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來，排除萬難，如期演出，跟紙風車的孩子們與綠光的觀眾承諾不變。」

▲▼紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠風之藝術工作室慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

▲紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

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▲▼紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠風之藝術工作室慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

▲紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

紙風車聲明全文如下：

今日(6/6)凌晨，紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠風之藝術工作室慘遭大火吞噬，廠房內的布景道具及資料全部付之一炬，連昨日才於臉書公布即將開賣的綠光劇團《人間條件六》，已製作完成的道具布景也無一幸免，在短短的不到2個小時內，大火將整個團隊28年來累積的創作資產盡數燒毀，佈景道具、燈光硬體資產和長年累積的智慧財產損失超過5000萬以上(難以估計)，對受疫情影響而營運困難的劇團而言，更是雪上加霜。

這場大火發生在今日凌晨0時左右，由於廠房內擺放各式道具、服裝等易燃物品，火勢一發不可收拾，警消接獲報案後，出動各式消防車輛進行搶救，無奈火勢太大，加上該地區地址路線相當複雜，消防隊到達現場時，2層樓近500坪的廠房已經全面燒毀。

▲▼紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠風之藝術工作室慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

▲消防隊到達現場時，2層樓近500坪的廠房已經全面燒毀。（圖／紙風車提供）

紙風車轉動28年，每年演出超過300場，1年擄獲逾80萬大小朋友笑容的經典劇碼；紙風車文教基金會三大公益演出—【紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程】、【紙風車青少年反毒戲劇工程】及【紙風車台灣鄉村卡車藝術工程】的佈景道具、燈光音響等硬體設備皆已全毀。綠光劇團僅倖存《再會吧 北投》、《人間條件二》。

原訂於6/7中央疫情指揮中心一公布解封旋即售票及進行戶外公益演出的紙風車劇團與綠光劇團，全體工作人員於本週即上緊發條，積極處理售票、宣傳及演出聯繫事宜，一切就等待疫情解封，今日凌晨之前，團員都充滿活力與信心地討論規畫解封後的每一場演出，而一場深夜惡火，頓時讓劇團所有人員錯愕。

紙風車劇團團長任建誠在第一時間收到訊息後，立刻與重要幹部趕往現場，看著被燒毀的500多坪廠房，28年的心血一夕之間歸零，神情凝重，但仍強打起精神，安撫同仁進行後續處理。對於紙風車劇團和綠光劇團二團原訂計畫於疫情紓緩後，即將展開近百場的演出，任建誠團長表示，火災對劇團下半年所有計畫「當然有影響」，因為綠光劇團《人間條件六》即將於8月28日在國家戲劇院展開巡演。紙風車劇團7月4日即將開跑的點燃生命之火公益演出、368鄉鎮市區兒童藝術工程和邀請演出，時程都迫在眉睫。

紙風車劇團及綠光劇團長創辦人李永豐表示：「今年上天給予紙風車的考驗很多，但我們現在沒有時間感傷，28年來的心血在一夕之間全部歸零，對劇團來說影響慘重。因疫情影響已經和《人間條件》粉絲們取消又延期，這次面臨無情的大火，紙風車劇團和綠光劇團會更加努力勇敢面對，設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來，排除萬難，如期演出，跟紙風車的孩子們與綠光的觀眾承諾不變。」

▲▼紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠風之藝術工作室慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

▲▼紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

▲▼紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠風之藝術工作室慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

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