曾痛罵李永豐「不可能慘到那地步！」　紙風車柯一正PO文曝：沒想到更大災難來了

▲紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」慘遭大火吞噬，2小時燒毀28年心血。（圖／紙風車提供）



記者林育綾／綜合報導

紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」在今（6）日凌晨發生大火，28年心血全燒毀，損失粗估超過5千萬。紙風車董事柯一正也在臉書PO文回應外界關心，提到前陣子才痛罵李永豐「我們不可能慘到那地步」，沒想到才說完「更大的災難來了」，但強調「我們還站著，而且會向前走！」

紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」在今（6）日凌晨發生大火，2小時內將28年心血全燒毀，損失超過5千萬以上，頓時讓劇團所有人員錯愕。而目前劇團經理林新發2度灼傷仍在醫院，其餘人員平安。

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紙風車創辦人之一、董事柯一正也在下午1時於臉書PO文，回應外界關心，提到前陣子才痛罵李永豐擅自對記者說「疫情如果一直下去，紙風車可能年底就收」，他當時氣憤對李表示「憑什麼你一個人可以決定這事，而且我們不可能慘到那種地步。」

柯一正說，「沒想到才說完，更大的災難來了」凌晨的大火，不只以前所有的服裝、道具、布景沒了，準備演出的《人間條件6》的新布景道具也全沒了。

許多朋友關心問撐得下去嗎？柯一正提到，5年前自己的藍月電影公司也被火燒掉，「我只想全部換新，一切從頭開始！」也表示那麼多貴人朋友，一直在關心、支持，「浴火重生像一句安慰的話，但對我來説是真的，而且我們真的是鈦金打造，越挫越勇。」

他強調，「所以，朋友們不要為我們擔心，我們還站著，而且會向前走！只要多參與我們的活動和演出。謝謝大家的關注！也希望阿發（林新發）早日康復！」

▲紙風車劇團及綠光劇團強調，會勇敢站起來往前走。（圖／紙風車提供）

創辦人李永豐在稍早也表示，「今年上天給予紙風車的考驗很多，但我們現在沒有時間感傷，28年來的心血在一夕之間全部歸零，對劇團來說影響慘重。因疫情影響已經和《人間條件》粉絲們取消又延期，這次面臨無情的大火，紙風車劇團和綠光劇團會更加努力勇敢面對，設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來，排除萬難，如期演出，跟紙風車的孩子們與綠光的觀眾承諾不變。」