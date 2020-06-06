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紙風車28年心血燒毀！網找出捐款帳號灌爆粉專「換我們付出！」

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▲▼紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠風之藝術工作室慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

▲紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」在今（6）日凌晨發生大火，2小時內將28年心血全燒毀，損失超過5千萬以上。劇團在臉書發文表示，將會努力重新站起來，網友也在短時間灌爆粉專，不停留言打氣「加油！捐款帳號多少？」「孩子看你們長大的，現在換我們付出了！」而紙風車劇團回應《ETtoday新聞雲》表示，目前優先處理火災的事情，是否要捐款團隊會再討論。不過網友已主動找出捐款方式，也紛紛「+1」以行動支持。

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▲▼紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠風之藝術工作室慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

▲2小時內將28年心血全燒毀，損失超過5千萬以上。（圖／紙風車提供）

紙風車劇團上午在粉專發文表示，「陸續收到很多朋友的關心，目前人員都平安，都還在處理現場相關事宜，請大家不要擔心！接下來有任何的訊息會再跟大家報告說明。」也提到，「紙風車劇團和綠光劇團會更努力，排除萬難，將設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來，勇敢站起來，努力達成跟孩子及觀眾們演出的承諾！」

貼文發布後，大批粉絲也在短時間內湧入留言打氣，有不少人表示願意捐款，協助紙風車及綠光劇團重新站起來「加速天亮的時間」，網友紛紛留言「紙風車，加油，帳號多少？」「請開募款帳戶，我非常願意捐款，感謝您們為台灣藝文活動的付出，這次換我們付出！」

還有人說「孩子是看紙風車長大的，不管需要什麼幫忙，我們都在！」「紙風車，加油，並請開放募款帳戶，感謝您們在親子劇場的付出」「希望有募款資訊，紙風車長期為孩子們付出，特別是照顧偏鄉孩子們該是換我們回饋的時候了，加油！」

紙風車劇團在中午12時許回應《ETtoday新聞雲》表示，目前優先處理火災的事情，是否要捐款團隊會再討論。不過紙風車原先就有針對「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」的捐款方案，開放給一般大眾協助，有網友找出捐款方式並在粉專留言後，許多粉絲也紛紛「+1」以行動支持，劇團也一一回應留言「謝謝您的支持 謝謝！」

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