紙風車28年心血燒毀！網找出捐款帳號灌爆粉專「換我們付出！」

▲紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」慘遭大火吞噬。（圖／紙風車提供）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」在今（6）日凌晨發生大火，2小時內將28年心血全燒毀，損失超過5千萬以上。劇團在臉書發文表示，將會努力重新站起來，網友也在短時間灌爆粉專，不停留言打氣「加油！捐款帳號多少？」「孩子看你們長大的，現在換我們付出了！」而紙風車劇團回應《ETtoday新聞雲》表示，目前優先處理火災的事情，是否要捐款團隊會再討論。不過網友已主動找出捐款方式，也紛紛「+1」以行動支持。

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▲2小時內將28年心血全燒毀，損失超過5千萬以上。（圖／紙風車提供）

紙風車劇團上午在粉專發文表示，「陸續收到很多朋友的關心，目前人員都平安，都還在處理現場相關事宜，請大家不要擔心！接下來有任何的訊息會再跟大家報告說明。」也提到，「紙風車劇團和綠光劇團會更努力，排除萬難，將設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來，勇敢站起來，努力達成跟孩子及觀眾們演出的承諾！」

貼文發布後，大批粉絲也在短時間內湧入留言打氣，有不少人表示願意捐款，協助紙風車及綠光劇團重新站起來「加速天亮的時間」，網友紛紛留言「紙風車，加油，帳號多少？」「請開募款帳戶，我非常願意捐款，感謝您們為台灣藝文活動的付出，這次換我們付出！」

還有人說「孩子是看紙風車長大的，不管需要什麼幫忙，我們都在！」「紙風車，加油，並請開放募款帳戶，感謝您們在親子劇場的付出」「希望有募款資訊，紙風車長期為孩子們付出，特別是照顧偏鄉孩子們該是換我們回饋的時候了，加油！」

紙風車劇團在中午12時許回應《ETtoday新聞雲》表示，目前優先處理火災的事情，是否要捐款團隊會再討論。不過紙風車原先就有針對「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」的捐款方案，開放給一般大眾協助，有網友找出捐款方式並在粉專留言後，許多粉絲也紛紛「+1」以行動支持，劇團也一一回應留言「謝謝您的支持 謝謝！」