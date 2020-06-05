北市「厭柯」約25％...若被提罷免案　柯文哲評：不小心會過

▲台北市長柯文哲及各局處首長於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓投票即將在6月6日登場。台北市長柯文哲昨天在備詢時表示，「如果25%就會過，那真危險，想一想好可怕」，北市議員戴錫欽5日問到，台北市討厭你有超過1/4？柯文哲說，剛好差不多，歷次統計下來差不多20到25％；而若提罷免案的話是否會過？柯想一想後說，「不小心會過」。

柯文哲說，第一次選罷法修的時候有問過民進黨立院黨團總召柯建銘，當時一開始黃國昌是說贊成罷免比反罷免多就過了，「柯建銘說還好有加一個要超過25%，不然黃國昌變第一個被罷免掉」。柯說，雖然有加25％的門檻，但在兩極對立的狀態下，這罷免制度以後會出問題。

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