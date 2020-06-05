打韓後誰是民進黨下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

▲誰是民進黨下個目標？台北市長柯文哲推薦侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓投票即將在6月6日登場，台北市長柯文哲5日總質詢時，被問到民進黨達到打擊韓國瑜的目的是否達到了？他直言，「達到了」；至於打韓完後，國內第二個敵人是誰？柯笑說，「我會推薦侯友宜」，強調自己現在很低調，且自評民調很差，「我應該不是第一個對象」。

針對近來柯文哲夫人陳佩琪多次發文，無黨籍議員陳政忠5日總質詢時指出，陳佩琪有3個目的，第1，他非常貼心知道先生內心的必須面對對抗的未來，所以她先發動？他是不是未雨綢繆？柯文哲笑說，「不會啦，她只是很趕表達意見，沒有那麼多算計」，當然她是一個很有個人自己想法的人。

至於可能會接著在罷韓後成為被針對的對象，柯文哲說，還是一樣，認真工作，「心存善念、盡力而為」，就算說太迂腐，但自己認為每天認真做事就好。

陳政忠接著問，明天罷免若通過，民眾黨在高雄市長選舉，是不是不會缺席？柯文哲說，「不一定」，直言目前沒有人選。陳政忠當場點名蔡壁如、陳佩琪、吳益政，還建議曾任高雄市副市長、現任北市副市長彭振聲也可以考慮。

對於議員建議，柯文哲說，陳佩琪戶籍在台北市，沒有資格選，要3個月前遷會來不及。柯說，這4個人選沒想過，「不過彭副我可以考慮看看」。一旁的彭振聲趕忙說，「我沒有選舉的經驗嘛，目前沒有想像得到」，謙稱再說啦，沒想到長官柯文哲竟欣喜表示，「他沒拒絕！」

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