　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打韓後誰是民進黨下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市副市長蔡炳坤、黃珊珊、市長柯文哲、副市長彭振聲。（圖／記者林敬旻攝）

▲誰是民進黨下個目標？台北市長柯文哲推薦侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

罷韓投票即將在6月6日登場，台北市長柯文哲5日總質詢時，被問到民進黨達到打擊韓國瑜的目的是否達到了？他直言，「達到了」；至於打韓完後，國內第二個敵人是誰？柯笑說，「我會推薦侯友宜」，強調自己現在很低調，且自評民調很差，「我應該不是第一個對象」。

針對近來柯文哲夫人陳佩琪多次發文，無黨籍議員陳政忠5日總質詢時指出，陳佩琪有3個目的，第1，他非常貼心知道先生內心的必須面對對抗的未來，所以她先發動？他是不是未雨綢繆？柯文哲笑說，「不會啦，她只是很趕表達意見，沒有那麼多算計」，當然她是一個很有個人自己想法的人。

至於可能會接著在罷韓後成為被針對的對象，柯文哲說，還是一樣，認真工作，「心存善念、盡力而為」，就算說太迂腐，但自己認為每天認真做事就好。

陳政忠接著問，明天罷免若通過，民眾黨在高雄市長選舉，是不是不會缺席？柯文哲說，「不一定」，直言目前沒有人選。陳政忠當場點名蔡壁如、陳佩琪、吳益政，還建議曾任高雄市副市長、現任北市副市長彭振聲也可以考慮。

對於議員建議，柯文哲說，陳佩琪戶籍在台北市，沒有資格選，要3個月前遷會來不及。柯說，這4個人選沒想過，「不過彭副我可以考慮看看」。一旁的彭振聲趕忙說，「我沒有選舉的經驗嘛，目前沒有想像得到」，謙稱再說啦，沒想到長官柯文哲竟欣喜表示，「他沒拒絕！」

更多關於韓國瑜罷免案...

► 王金平表態挺韓國瑜：我希望韓市長做好、做滿
► 罷韓倒數72小時！民進黨正式催票 「史上第一次」請高雄人踴躍投票
► 罷韓門檻提高原因曝光！要多4661張同意票才能過關...Wecare火力全開急催票

熱門新聞...

► 搞懂罷免門檻了嗎？　罷韓投票前一定要知道的「3件事」
► 高市選委會公布6月6日公民數增加　門檻提高！57萬4996有效票才能罷韓
► 這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
快訊／國道1號匝道6車連環撞！銀車撞爛險夾成三明治　路段塞爆
以為是木耳…龍井國中營養午餐出現「老鼠全屍」！學生驚倒飯菜3
陪內診發現閨蜜得菜花！她「驚慌露餡」挖出驚人內情…醫一看懂了
「神風式」撞擊影片曝！桃園騎士闖紅燈撞休旅車噴飛...機車翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓投票前夕喊話　江啟臣：政治不應影響高雄市政的進步

打韓後誰是民進黨下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

童振源居家檢疫上工「整備戰能」：每年親自主持僑委會全球視訊會議

內閣防疫表現民調：79%讚陳時中、57.3%滿意徐國勇暫緩廟會慶典

Wecare揪10萬人「迎回光榮高雄」　今晚8點衝了：相伴走完最後一哩路　

快訊／換肝出院回到服務處！顏清標：謝謝醫療團隊跟大家的關心

楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」　犀利文勸：別再做89萬票美夢了

罷韓倒數計時！民進黨立委催票總動員　簡訊、臉書、戰車全出爐

振興三倍券開印了　蘇貞昌教「三原則」辨真偽

顏清標換肝23天順利出院！執刀名醫曝父子醒來開口「第一句話」

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

罷韓投票前夕喊話　江啟臣：政治不應影響高雄市政的進步

打韓後誰是民進黨下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

童振源居家檢疫上工「整備戰能」：每年親自主持僑委會全球視訊會議

內閣防疫表現民調：79%讚陳時中、57.3%滿意徐國勇暫緩廟會慶典

Wecare揪10萬人「迎回光榮高雄」　今晚8點衝了：相伴走完最後一哩路　

快訊／換肝出院回到服務處！顏清標：謝謝醫療團隊跟大家的關心

楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」　犀利文勸：別再做89萬票美夢了

罷韓倒數計時！民進黨立委催票總動員　簡訊、臉書、戰車全出爐

振興三倍券開印了　蘇貞昌教「三原則」辨真偽

顏清標換肝23天順利出院！執刀名醫曝父子醒來開口「第一句話」

劉樂妍推新歌《臺灣歡迎你》…獻熱吻「讚雙標」：有自由了不起~

玉山盃／吳易勳國中才起步球速激增　偶像陳禹勳因為會玩球

特戰英豪掃盪外掛抓到終生封號　RIOT：作弊仔不配有機會

快訊／花蓮建養雞場爭議不斷！　卜蜂宣布：即日起相關作業暫停

獨／李增文訃聞曝光！「承翰」不帶姓加框列孝男　內行人：對他的愛永遠在

陽明山獲證全球首座寧靜公園！夢幻湖「寂靜步道」把聲音還給大自然

VICTON 3個月內光速回歸！新歌MV藏玄機　手電筒舞引爆話題

國中會考數學是國小程度！　考飲料買賣竟有7萬人抱蛋

快訊／台64高架「6車連環撞」大車急煞…轎車險夾成三明治　回堵大爆塞快避開

FB提高各國營媒體資訊透明度　陸央視、新華香港皆已被註記

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

政治熱門新聞

名嘴預言「罷韓成功」！　之後全台開始烽火連天

反對罷韓　名嘴開槍：施政表現沒有差到要讓他滾蛋

不在意被看嘸　陳時中這樣說鄭弘儀大讚

快訊／李承翰67歲父悲憤逝！蔡英文指示內政部全力協助家屬

掛綠戰袍參選　陳時中「一句話」回絕邀約

快訊／鐵警李承翰67歲父悲憤逝！蘇貞昌指示全力協助

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

呂秀蓮：美拿台灣拳頭打中國石獅

快訊／顏清標換肝住院23天出院了　

防疫解禁　陳時中「為還債」宣傳觀光

罷韓投票日「6不原則」！違者罰50萬

人民日報：韓國瑜市政成績不錯

楊斯棓大盤點「韓國瑜如何敗光支持者」

蔡英文乾兒子醉倒被輾斃？　總統府還原真相

更多熱門

相關新聞

理柯專家注意　畢書盡這招收服！

理柯專家注意　畢書盡這招收服！

想吃美食卻飛不出國？好選喆新單元「大明星料理教室」來了，首集就邀到畢書盡來教你做最道地韓式辣炒年糕！即將邁入尾聲的《若是一個人》，孫可芳、宋柏緯神複製玄彬孫藝珍？還有第一次駕到《星光好選喆》的政壇最真男人AKA扶龍王——王世堅，黃金陣容來陪你度過六月的第一週！

解封！7日起搭北捷不再強制戴口罩

解封！7日起搭北捷不再強制戴口罩

柯P在私有地「劃停車格」收費挨批

柯P在私有地「劃停車格」收費挨批

被逼問世衛示警信　柯：我沒陳佩琪勇敢

被逼問世衛示警信　柯：我沒陳佩琪勇敢

罷免案1／4反對就掛了　柯文哲：好可怕

罷免案1／4反對就掛了　柯文哲：好可怕

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面