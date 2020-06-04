私有地「劃停車格發大財」　游淑慧批柯文哲：跟土匪有什麼兩樣？

▲台北市長柯文哲4日赴台北市議會接受市政質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲上任後，秉持使用者付費概念，劃設多處收費停車格。國民黨議員游淑慧4日質詢時批評，劃設停車格比郝龍斌時代增加80％，在北市劃設38個足球場的停車位，甚至在私有地劃設停車格收費，簡直是拿人民的土地發大財，「跟土匪有什麼兩樣？」

游淑慧指出，柯文哲上任後，包括巷弄停車格全部收費，但是有私地已經是既成道路，被劃為公共設施保留地，可是市府沒錢徵收；劃停車格目的只是為了停車有秩序，可是市府憑什麼拿私地來賺錢、收費？柯文哲指出，收費是為了鄰里交通改善計畫，這是為了管理。游淑慧不滿表示，為了管理應是劃停車格讓民眾好好停車，可是收費拿去做什麼？有沒有優先徵收地主的地？劃停車格也沒告訴地主。

▲游淑慧質疑私有地被劃設為收費停車格。（圖／台北市議員游淑慧提供）

游淑慧還說，北市府曾為此召開會議，當時法務局認為這些地是私地，拿來收費、發大財應優先徵收，當時秘書長蘇麗瓊說拿人家的土地收錢，違反程序正義，「拿人民的土地發大財」，還道貌岸然說使用者付費，柯文哲根本沒批示，讓秘書用電子章蓋了一個章，說不定是「地下市長」蔡壁如蓋一個章，就把人民的土地拿來收錢。柯強調，他的章他都有看，公文太多，哪有可能都記得。

▲游淑慧質疑私有地被劃設為收費停車格。（圖／台北市議員游淑慧提供）

游淑慧披露，信義路三段147巷9成都是私有地，卻劃了機車停車格，當地住戶說以前沒有收費，是柯文哲上任後拿去收費，拿人家的土地賺錢，又不優先徵收這些地，合理嗎？在精華區每天都在賺錢，但一毛錢都拿不到，仁愛路四段122巷也是，「你不是說使用者付費，人家用你的土地要給錢，你用人家的土地沒給錢，跟土匪有什麼兩樣？」停管處指出，有編列給新工處作為徵收土地的來源經費，游淑慧馬上打臉說，但新工處並沒有優先徵收。

游淑慧也質疑，柯文哲劃設停車格比郝龍斌時代增加80％，在北市劃設38個足球場的停車位，不去多蓋地下停車場，把道路空間釋出，不用投資興建成本，還拿人民的地來劃，去年停車費收了19億，5年收了85億，收這些錢不去增加停車場，偏偏做便宜行事的事。 柯文哲最後允諾，同意優先處理，公共設施保留地應該要加快收購，既然有錢就不要再拖，未來會提高提撥的錢。