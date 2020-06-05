北市：7日起搭北捷、北市公車不再強制戴口罩

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，政府開始陸續解封、取消相關限制。交通部規劃在6月7日進一步鬆綁，大眾運具或場站入口處仍維持量體溫、戴口罩，進入後若可維持社交距離或有適當阻隔，可選擇是否繼續戴口罩。台北市政府5日宣布將同步實施鬆綁，可有條件免戴口罩。

北市公運處長常華珍表示，4月4日開始搭乘公車捷運跟計程車全程強制佩戴口罩，交通部昨天公布6月7日部分鬆綁，大眾運具或場站入口處仍維持量體溫、戴口罩，進入後若可維持社交距離或有適當阻隔，可選擇是否繼續戴口罩。但中央也特別點出台北捷運叫難維持社交距離，因此進佔一定要戴，離峰若可保持社交距離可不戴。

常華珍說，會比照中央，同步實施捷運、公車的鬆綁措施，會持續要求公車捷運跟站務人員、駕駛員量測體溫、配戴口罩，做好定時消毒工作。捷運入閘門、公車上車時仍要配戴口罩，站內、車廂內若可為持社交距離，可免戴口罩。

至於如何檢視何謂適當距離？常華珍表示，差不多把手張開，若沒有碰到他人就算保持適當距離。副市長黃珊珊補充，中央因為疫情趨緩，所以不全程強制戴口罩，但進站閘口、上公車一定要戴口罩，開罰的重點會放在這邊。

黃珊珊表示，中央只說能做到社交距離就可以不用戴口罩，讓基層很混亂，只能管上車跟進閘口，目前只能這樣，「今天之後在公車上不戴口罩就沒有處罰的問題」。